Songs verbinden Generationen

Rastatt - Auch nach zweieinhalb Stunden Konzert des Sextetts ABBA Explosion war der ultimative Fan der legendären schwedischen Popformation seit 44 Jahren, Michael aus Rotenfels, am Mitsingen, Mitschwingen und Mitklatschen. Gleich taten es ihm in der Rastatter Reithalle generationenübergreifend viele Fans der schwedischen Hitparadenstürmer der 1970er- und 1980er-Jahre.

Die Band hat es sich unter der Leitung von Gitarrist Andy Kirchner seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, ihr Publikum mit der Musik von Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid zu unterhalten. Mit dem Drummer Harald Heinl, dem Bassisten Klaus Bussalb und Keyboarder Jörg Dewald an seiner Seite, schart Kirchner Spitzeninstrumentalisten um sich. Und dann natürlich die Frontfrauen Ully Matthias und Rebecca Kollang, die mit ihrem Gesang am meisten gefordert waren. Sie hatten sich stilecht mit Hotpants, Schlaghosen und Minikleidern im typischen ABBA-Outfit gekleidet und steigerten sich stetig.

Nicht nur bei Volksmusikabenden wird mitgeklatscht und mitgesungen, sondern auch bei der ABBA-Musik. Manches Paar ließ es sich nicht nehmen, zum Rhythmus der Musik zu tanzen. Schon beim Auftakt mit "Mama Mia" war der Saalchor lautstark dabei und sang wie bei "Money, Money, Money" kräftig mit. Der Abend in der Reithalle sollte zu einer gelungenen Party werden, bei dem das Publikum voll auf seine Kosten kam. Zwar war es ein Stehkonzert, doch die reiferen Semester nahmen dankbar ein paar Stühle als Sitzgelegenheit an.

Aber sitzen, das geht bei ABBA-Musik nicht! Bei der Hymne "Dancing Queen" sang das Publikum kräftig mit, wie auch bei "S.O.S.". Passend zur Darbietung des Gitarrenzauberers Andy Kirchner bewegten sich auch die Lichtspots inklusive der obligaten Spiegelkugel. "Are you ready for ramble?", rief Rebecca dem Publikum zu, und das rockte bei "On And On" kräftig mit, um dann bei "Fly like an Eagle" oder "Lay All Your Love On Me" zur Ruhe zu kommen. Auch weitgehend unbekannte Hits wie "Rock Me" oder "All I Said And Done" stellte ABBA Explosion vor.

Dass Hits von ABBA auch eine Ergänzung erfahren können, das wurde mit einem sogenannten "Unplugged Medley" belegt. So mit einem ungewohnten Einstieg bei "I Had A Dream" oder einer arrangierten Schunkelrunde mit "I Do, I Do". Die Parade der schließlich zwei Dutzend gebotenen ABBA-Tiel wollte schier nicht enden, und das Publikum wurde mit Hits wie "Knowing Me, Knowing You" oder "Supertrouper" bei Laune gehalten. Spürbar wurden auch die Interpreten auf der Bühne vom Publikum angeheizt und motiviert. Zu wahren musikalischen Explosionen geriet das rockige "So Long" und "Gimme, Gimme, Gimme".

Mit einem Lob an das Publikum und drei Zugaben bot ABBA Explosion noch als letzten Titel "Thank You For The Music". Der Beifall und die Zurufe des Publikums belegten, dass ihm das aus dem Herzen sprach.