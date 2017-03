Ausgezeichnete Ehrenamtliche Von Veronika Gareus-Kugel Malsch - "Es ist mir immer eine Freude, die Ehrungen für vorbildliches ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde Malsch durchführen zu dürfen", betonte Bürgermeister Elmar Himmel am Freitag im Bürgerhaus. Im Mittelpunkt des Abends standen Menschen, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren. Himmel holte zum Auftakt die Deutschen Vizemeister im Unterwasser-Rugby des TSV Malsch auf die Bühne. Darius und Gerold Hettinger, Jochen und Martin Schottmüller, Georg Dahringer und Collin Laible konnten wählen zwischen der Leistungsmedaille der Gemeinde Malsch in Gold oder einem Gutschein der IG Malsch. Über eine Urkunde, die Medaille in Bronze oder wahlweise einen Gutschein durften sich auch die Rettungssportler der DLRG Malsch Alexandra Hirsch, Aurelia Kuhn, Steven Kopp und Fynn Scherer freuen. Die Medaillen-Ausführung in Silber oder Gutschein bekamen Miriam Würz, Julian Hirsch, Manuel Neumaier, Dennis Liebmann, Alexander Frey, Ute Fischer, Heike Guhl, Werner Stanzl und Heinz Wicht. Über das Gleiche durften sich Paula und Julius Barrakling (Segeln) freuen. Gratulieren konnte Himmel auch Ingrid Kastner (Schlossparklauf), Heike Rexer (Ätna-Marathon) und Eric Hoppe (Deutscher Vizemeister im Armdrücken). Frieda Werner, Felix Daum und Julia Sgaslik, brillierten nicht nur bei Musikwettbewerben, sondern steuerten zusammen mit anderen die musikalischen Umrahmungen bei. Auf sie wartete die Bronze-Medaille. Die Jungmusiker Laura und Lukas Werner, ebenso Fiona Veith, durften sich über die silberne Variante freuen. Mitmusikanten waren Luke Vallon und Diana Räuber. Eine Urkunde und Anstecknadel des DRK-Landesverbands überreichte Himmel für zehnmaliges Blutspenden Sophia Eisenbeiser, Sven Gräßer, Liesa Rastetter, Martin Reiner, Edith Würz, Christel und Markus Fritz, Karin Heinzler, Denis Hertes, Bernhard Neumaier, Karin Reubold und Beate Wink. Bereits 25-mal spendeten Michael Begier, Andreas Heinzler, Katja Schwarzmeier, Uwe Volz, Andreas Mayer, Carola Weber und Andreas Welk Blut. Ausgezeichnet wurde auch Benno Merklinger für seine 50. Blutspende zusätzlich mit der Gemeindemedaille in Bronze. Bereits stolze 75-mal hat Egon Radke Blut gespendet. Neben der Landesehrung war ihm die Gemeindemedaille in Silber sicher. Den Ehrenteller, die höchste Auszeichnung der Gemeinde Malsch, bekam Helmut Becker für 125 Blutspenden. Ausgezeichnet wurden auch Mitglieder der Rettungsdienste. Thorsten Benz (DRK Völkersbach) und Dr. Jens Wagner winkte die Gemeindemedaille in Bronze. Michael Geiger vom DRK Malsch ist seit 30 Jahren im Sanitätsdienst tätig, wofür er mit der Gemeindemedaille in Gold ausgezeichnet wurde. Die gleiche Medaillenfarbe wartete auf Ralph Kayser (Feuerwehr Waldprechtsweier) und Roland Müller (FFW Malsch). Silber gingen an Dorothea und Rolf Ott sowie Marco Döring, für ihre über 20-jährige Tätigkeiten bei der DLRG-Ortsgruppe Malsch. Sebastian Rübel (FFW-Abteilung Sulzbach) durfte sich über die bronzene Ausführung freuen. Die Silbermedaille überreichte Himmel Thomas Hauser (FFW-Abteilung Malsch) und Sven Reichel (FFW-Abteilung Waldprechtsweier). Auch für jahrzehntelanges Wirken in den Vereinen wurden Medaillen vergeben. Silber erhielt Siegfried Wipfler ("Harmonie" Völkersbach), Anna Holl (Cäcilienverein Sulzbach), Brigitte Ohlicher (GV "Liederkranz" Malsch) sowie Guntram Wolf vom VDK Malsch, wie auch Ramona Huck, für ihr Engagement bei der GroKaGe Malsch, durften sich über Bronze freuen. Otto Bittner (GV "Konkordia") und Josef Hable (Schwarzwaldverein Malsch) heimsten Silber ein. Ein Glückwunschschreiben sowie ein Wertgutschein der IG Malsch bekam Simone E. Krüger für ihren "Master of Education". Auch verdiente Gemeinderäte konnte Himmel ehren. Gemeinde- und Ortschaftsrat Thomas Schick durfte die Stele, Anstecknadel und Ehrenurkunde vom Gemeindetag Baden-Württemberg in Empfang nehmen. Entsprechendes sowie das Verdienstabzeichen des Städtetag Baden-Württemberg erhielt Ernst Rauch für seine 20-jährige Gemeinderatstätigkeit verliehen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Nicht nur gute Noten für Kurstadt Baden-Baden (hez) - Mit Attraktivitätskennzahlen versucht das Statistische Landesamt, der Zukunftsfähigkeit der Kommunen auf die Spur zu kommen. Bei Baden-Baden fällt unter anderem die große Zahl an Berufspendlern auf, die mitunter zu Stau auf dem Zubringer führt (Foto: hol/av). » Weitersagen (hez) - Mit Attraktivitätskennzahlen versucht das Statistische Landesamt, der Zukunftsfähigkeit der Kommunen auf die Spur zu kommen. Bei Baden-Baden fällt unter anderem die große Zahl an Berufspendlern auf, die mitunter zu Stau auf dem Zubringer führt (Foto: hol/av). » - Mehr Gaggenau

Weg durch den Bücher-Dschungel Gaggenau (mhr) - Dass "Literaturkritik die schönste Tätigkeit der Welt" sei und "mein Leben ohne sie verfehlt wäre", bekannte Denis Scheck in einem Interview. Das glaubt man einem wie ihm, der den Literaturbetrieb in- und auswendig kennt. Im klag gab er Kostproben (Foto: Schwering) » Weitersagen (mhr) - Dass "Literaturkritik die schönste Tätigkeit der Welt" sei und "mein Leben ohne sie verfehlt wäre", bekannte Denis Scheck in einem Interview. Das glaubt man einem wie ihm, der den Literaturbetrieb in- und auswendig kennt. Im klag gab er Kostproben (Foto: Schwering) » - Mehr