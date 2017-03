Neues Infoschild zum Fährbetrieb Rastatt (red/dm) - Endlich: Ein neues Schild in der Plittersdorfer Fährstraße zeigt ab sofort an, wann die Fähre zwischen Plittersdorf und Seltz in oder außer Betrieb ist. Sollte die Fähre außer Betrieb sein, fügt die Ortsverwaltung Plittersdorf zudem das voraussichtliche Datum ein, bis wann der Fährverkehr wieder läuft, teilte die städtische Pressestelle gestern mit. Das Schild gibt in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch Auskunft. Falls die Fähre außer Betrieb ist, sind die Verkehrsteilnehmer noch in Plittersdorf darüber informiert und können den Weg nach Frankreich über die Riedstraße und die Wintersdorfer Rheinbrücke nehmen - und sparen sich die unnötige Fahrt bis zum Fähranleger. Das hatte in der Vergangenheit für Unmut gesorgt. Im Oktober hatte die Stadt Rastatt im BT-Gespräch mitgeteilt, dass man plant, ein solches Schild zu installieren. (red/dm) - Endlich: Ein neues Schild in der Plittersdorfer Fährstraße zeigt ab sofort an, wann die Fähre zwischen Plittersdorf und Seltz in oder außer Betrieb ist. Sollte die Fähre außer Betrieb sein, fügt die Ortsverwaltung Plittersdorf zudem das voraussichtliche Datum ein, bis wann der Fährverkehr wieder läuft, teilte die städtische Pressestelle gestern mit. Das Schild gibt in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch Auskunft. Falls die Fähre außer Betrieb ist, sind die Verkehrsteilnehmer noch in Plittersdorf darüber informiert und können den Weg nach Frankreich über die Riedstraße und die Wintersdorfer Rheinbrücke nehmen - und sparen sich die unnötige Fahrt bis zum Fähranleger. Das hatte in der Vergangenheit für Unmut gesorgt. Im Oktober hatte die Stadt Rastatt im BT-Gespräch mitgeteilt, dass man plant, ein solches Schild zu installieren. Wie berichtet, soll langfristig ein von französischer Seite mit deutscher Unterstützung projektiertes dynamisches, auf digitalem Weg aktualisierbares Infosystem beidseits des Rheins errichtet werden.

