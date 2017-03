Vom Eisspeicher bis zum Glasreaktor

Daher widmet sich nun eine gestern im Landratsamt eröffnete Ausstellung der Energieagentur schwerpunktmäßig diesem Aspekt: Es geht um innovative, effiziente Technologien zum Thema Kühlung, Klimatisierung, Kältetechnik. Die Schau zeigt unter anderem weitaus effizientere und klimafreundlichere Lösungen auf, als im Baumarkt ein vermeintlich günstiges Zimmer-Klimagerät zu kaufen, für dessen Schlauch man womöglich noch das Fenster öffnen muss...

Frühzeitig informieren und sensibilisieren, heißt es also, Zielgruppe sind Bürger wie Gewerbetreibende. Vernetzt ist die Ausstellung mit Vortagsabenden bei freiem Eintritt, deren Themen sich in den Exponaten wiederfinden - zum Teil "einzigartige", innovative Produkte, die von der Energieagentur passend dazu ausgesucht wurden, wie Geschäftsführer Martin Appel erläutert.

Bereits "ausverkauft" ist heute Abend die Veranstaltung mit Meteorologe Sven Plöger. Es folgen jeweils um 18.30 Uhr am Donnerstag, 16. März, "Gebäudekühlung, angenehm und effizient?", am Dienstag, 21. März, "Klima- und Lüftungstechnik" und am Mittwoch, 22. März, "Wärmerückgewinnung aus Kühlanlagen". Jeweils eine Stunde zuvor findet eine Führung durch die Schau statt, die ansonsten bis 23. März während den Öffnungszeiten des Landratsamts frei zugänglich ist.

Dort gibt es zum Beispiel das Modell eines Eisspeichers, der, gekoppelt mit einer Solar-Wasser-Wärmepumpe, zum Heizen und Kühlen genutzt werden kann. Meist in Einfamilienhäusern verwendet, kommt er bereits in einem Büro-Passivhaus in Stutensee zum Einsatz (3500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche) - und spart dort jährlich CO2-Emissionen in Höhe des Verbrauchs von 18 Vier-Personen-Haushalten. Gezeigt wird auch ein Glasreaktor als spezielles Kühlgerät für die Industrie, der den Einsatz weiterer großer Kühlgeräte erspart. Nächster Themenkomplex: Das Wohlfühl-Raumklima. Ein neues System für Wand, Decke und Fußboden verspricht gerade bei Renovierungen einfachen Einsatz, und eine kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Ausstellungsmachern zufolge in jedem Raum eingefügt werden. Während Wärme im Raum bleibt, entzieht es Feuchtigkeit und führt Luft zu. Auch Blitzschutz ist ein Thema, sind im Zuge des Klimawandels doch vermehrt Unwetter zu erwarten. Was nur wenige zu wissen scheinen: Seit Januar ist Blitzschutz in Baden-Württemberg Pflicht bei jedem Neubau.

Infotafeln, die zum Thema allgemein informieren und Bestandteil einer Landes-Ausstellung sind, ergänzen die Schau. Am gemeinsamen Stand der Energieagentur und der Kompetenzstelle Energieeffizienz Mittlerer Oberrhein (KEFF) steht zu Demonstrationszwecken ein Energiefahrrad bereit - beim Presserundgang führt es Effizienzmoderator Matthias Friedmann vor: Die Pedalkraft bringt eine LED und eine Glühlampe zum Leuchten, wobei erstere früher und heller zu scheinen beginnt. Information über Fördermöglichkeiten von Energiemaßnahmen komplettieren das Angebot - generell sei die Nachfrage in der Region für Erstberatung, wie sie bei der Energieagentur angeboten wird, sehr hoch.