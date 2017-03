Schikane für den Murgtalweg Rastatt - Um größere Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten, so die Erklärung der Stadt Rastatt, ist am Murgdamm bei Niederbühl, im Anschluss an die Baulandstraßenbrücke, ein Holzgeländer errichtet worden. Das trennt die kleine Straße, die auf dem Damm von der Baulandstraße Richtung Sportgelände abbiegt, von der vielbefahrenen Kreisstraße ab (siehe Foto). Die Schließung der Einmündung verhindert, dass Radler, die von Niederbühl kommen und die Murg auf der Rad- und Fußgängerbrücke neben der Straßenfahrbahn überqueren, dort auf die Baulandstraße schwenken. "Eine gefährliche Stelle" sei das nämlich, so die Stadtverwaltung. Die Radfahrer werden durch das Geländer nun stattdessen nach rechts auf die Nebenstraße gelenkt. - Um größere Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten, so die Erklärung der Stadt Rastatt, ist am Murgdamm bei Niederbühl, im Anschluss an die Baulandstraßenbrücke, ein Holzgeländer errichtet worden. Das trennt die kleine Straße, die auf dem Damm von der Baulandstraße Richtung Sportgelände abbiegt, von der vielbefahrenen Kreisstraße ab (siehe Foto). Die Schließung der Einmündung verhindert, dass Radler, die von Niederbühl kommen und die Murg auf der Rad- und Fußgängerbrücke neben der Straßenfahrbahn überqueren, dort auf die Baulandstraße schwenken. "Eine gefährliche Stelle" sei das nämlich, so die Stadtverwaltung. Die Radfahrer werden durch das Geländer nun stattdessen nach rechts auf die Nebenstraße gelenkt. Zuletzt hatte eine Baustellenabsperrung diese Funktion erfüllt, inzwischen ist sie aber durch die neue Konstruktion ersetzt worden. Denn, so hat man erkannt: Fußgänger konnten durch die provisorische Absperrung leicht hindurchschlüpfen - und sich somit in Gefahr begeben. Nun ist es aber so, dass just an jener Stelle der Murgtalwanderweg auf dem Damm über die Baulandstraße führt - Wanderer gehen von dort aus weiter durch Rastatt und Steinmauern bis zur Rhein-/Murgmündung. Oder sollte es heißen: Sie gingen? An dieser Stelle riegelt das Holzgeländer den mit der blauen Raute ausgewiesenen Wanderweg nämlich schlichtweg ab. Was die Frage aufwirft: Wie genau schafft das nun mehr Sicherheit für Fußgänger? Denn: Wer auf dem Weg weitergehen will, muss auf jeden Fall die Straße überqueren. Eine Querungshilfe gibt es nicht, und die Beschilderung für den Murgtalwanderweg zeigt weiter tapfer in Richtung Straße - und verleitet mithin zum Hindernislauf. Die einen werden sich nun am Geländer vorbeimogeln und ein paar Schritte ins abschüssige Damm-Gelände begeben. Der geübte Wanderer macht's mit links, der geneigte Sonntagsspaziergänger hingegen - na ja, sind wir mal auf die Ausrutschpartien gespannt, wenn es wieder mal eine Weile geregnet hat. Natürlich kann man auch über das Geländer drüberklettern... Halt, wie war das noch mal mit der Verkehrssicherungspflicht? Aber wahrscheinlich haben wir die ganze Sache ohnehin falsch verstanden. Denn eigentlich ist ja klar, was das Querriegel-Geländer bewirken soll. Sicherheit für Fußgänger an dieser Stelle heißt einfach: Stehen bleiben, nicht weitergehen, dann sind Sie ganz sicher... Nach der BT-Anfrage ist das Thema für die Stadtverwaltung übrigens noch nicht erledigt. Man wolle überlegen, wie man die Situation verbessern kann, heißt es aus dem Rathaus, damit künftig wieder eine störungsfreie Querung möglich ist. Sicher wird sich doch ein Schlupfloch finden lassen... Daniel Melcher

