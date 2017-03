Keine Demos angemeldet

(hli) - Im Rathaus von Au am Rhein scheinen die Nerven blank zu liegen. "Kein Kommentar", lautet das knappe Statement von Bürgermeister Hartwig Rihm zu möglichen Vorkehrungen für die morgige Vorstellungsrunde der Bürgermeisterkandidaten, bevor er das Gespräch abbricht. Wahrscheinlich ist, dass bei der Veranstaltung, die um 19 Uhr in der Rheinauhalle beginnt, auch der Neonazi Christian Worch auftaucht. Auf Anfrage der Deutschen Presseagentur hatte der 60-Jährige gesagt, dass er zur Kandidatenrunde kommen wolle. Der Bundesvorsitzende der rechtsextremen Partei "Die Rechte" hatte sich für das Bürgermeisteramt beworben. Seine Kandidatur erklärte Worch gegenüber der Agentur damit, dass seine Partei auf kommunaler Ebene Fuß fassen wolle.

Bereits am Wochenende wollte die vom Verfassungsschutz beobachtete Kleinpartei in Au am Rhein mobil machen. Geplant war ein Infostand vor dem Rathaus, wie der Landesverband Baden-Württemberg selbst in einer Pressemitteilung informiert. Doch die Gemeinde untersagte diesen.

"Aktivisten" des Landesverbands verteilten darüber hinaus Flugblätter an Haushalte in der Gemeinde, so die Pressemitteilung der rechtsextremen Partei weiter. Angekündigt werden zudem weitere Aktionen: "Bis zur Wahl des Bürgermeisters wird man in Au am Rhein noch einiges von unserer Partei zu hören und sehen bekommen. Wir werden Stadtgespräch Nummer eins sein."

Die Bürger von Au am Rhein zeigen sich nach BT-Informationen durch solche Ankündigungen besorgt. Widerstand kündigt der Auer SPD-Ortsverein an. "Bei uns im Dorf ist kein Platz für rechte Hetze", betont Sozialdemokrat Thomas Schark. Worch wolle die Wahl missbrauchen und zur Selbstdarstellung nutzen, moniert zudem der Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Nürnberger.

Eine Demonstration war bis gestern nach Aussage des Landratsamts nicht geplant. Diese müsste eigentlich 48 Stunden vor Beginn bei der Behörde angemeldet werden. Genehmigungspflichtig sind Demos aber nicht, da die Meinungsfreiheit ein hohes Gut darstelle, betont Landratsamtspressesprecherin Gisela Merklinger. Werde jedoch eine brisante Demo angemeldet, so findet normalerweise vorab ein sogenanntes Kooperationsgespräch mit Vertretern von Polizei und Veranstaltern statt.