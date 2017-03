Kein Patentrezept gegen Vandalismus

(dm) - Viel Lob erhielt die Jugendförderung Rastatt im Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss für ihre vielfältige Arbeit - inwieweit sie aber stärker kontrollierend eingreifen kann oder soll, wenn es um Vandalismus an städtischen Brennpunkten geht, darüber wurde in der Sitzung am Montagabend kontrovers diskutiert. Zwei Orte wurden konkret angesprochen: Der hintere Teil des LWG-Geländes, wo künftig laut Ratsbeschluss eine Umzäunung unliebsame Besucher fernhalten soll, und der Bereich Schlossgalerie/Pagodenburganlage.

Jugendarbeit, so fasste es Kundenbereichsleiter Miguel Rodriguez zusammen, könne Vandalismus letztlich nicht gänzlich verhindern - erstens werde nicht gewütet, wenn Erwachsene dabei sind, zweitens könne hinterlassener Müll selten konkreten Personen zugeordnet werden und drittens, so Bürgermeister Arne Pfirrmann, könne man nicht davon ausgehen, dass ausschließlich Jugendliche hinter dem Problem stecken. Gleichwohl forderte etwa Horst Jochim (CDU), früher selbst Jugendpfleger, mehr Engagement in dem Bereich. "Wir dürfen uns doch nicht auf die Schulter klopfen, wenn die Reaktion auf schwierige Situationen ist, halb Rastatt einzuzäunen", kritisierte er mit Blick auf weitere Schul-Areale. Pfirrmann persönlich warf er vor, das Problem am LWG heruntergespielt zu haben. Was dieser energisch zurückwies. Er verwies darauf, dass es eine Trennlinie zwischen polizeilicher und sozialpädagogischer Arbeit gebe. Fachbereichsleiter Joachim Hils zufolge ist es klare Aussage aller Fachleute, dass sich die Zuständigkeitsgebiete nicht mischen sollten, um die Arbeit der jeweils anderen nicht zu gefährden. Die Polizei kontrolliere und ermittle, wenn Dinge vorliegen, und kann im besten Fall aufklären, während die Jugendarbeit pädagogisch unterwegs sei, Kontakte knüpfe, um Vertrauen zu erwerben und so präventiv zu wirken.

Dass sich viele junge Menschen die Schlossgalerie und benachbarte Pagodenburg als neuen Treffpunkt auserkoren haben, will Hils per se nicht schlecht, sondern positiv sehen. Es sei ja Ziel der Stadt gewesen, sie dorthin zu bringen, damit die Kaufkraft nicht abfließt. "Junge Menschen halten sich gerne in Einkaufszentren auf, weil das Sehen und Gesehenwerden sowie das Shoppen gewissen Stellenwert haben." Dass manche dabei Grenzen verletzten, dem müssten sich Stadt und Polizei mit ihren jeweiligen Mitteln stellen.

Pfirrmann verwies darauf, dass Vandalismus in Rastatt bis 2015 rückläufig gewesen sei. Es sei aber nicht so, dass dabei eine bestimmte soziale Gruppierung auffalle. Er verwies auch darauf, dass Ereignisse wie die Vorbereitung des G20-Gipfels in Baden-Baden monatelang Polizeikräfte binde, ebenso wie Spiele des KSC Polizei-Hundertschaften beschäftigten. Einsatzstunden, die andernorts fehlten. "Diese Kräfte sind nicht mehr da, um den öffentlichen Raum zu stärken."