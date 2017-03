Ringen um Vollzeitstelle Rastatt (dm) - Nach eingehender Diskussion hat der Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur am Montagabend das Konzept zur künftigen Jugendbeteiligung an Stadtpolitik und -projekten in Rastatt auf den weiteren Weg gebracht. Dass dafür eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen werden soll, erwies sich als Knackpunkt hauptsächlich bei Vertretern der CDU. Bürgermeister Arne Pfirrmann ebnete am Ende den Weg zum Kompromiss. Man tue sich mit Blick auf die Etat-Verantwortung mit der Vollzeitstelle eines Jugendbeteiligungsreferenten schwer, weil man befürchte, sie wäre vergleichsweise überdimensioniert, hatte CDU-Fraktionsvorsitzende Brigitta Lenhard zunächst ausgeführt. Nun soll zwar weiterhin eine Vollzeitstelle geschaffen werden. Diese aber, bei der ohnehin knapp ausstaffierten Jugendförderung angesiedelt, soll deren Aufgaben mitübernehmen, falls die Betreuung der Jugendbeteiligung nicht die ganze Stelle ausfüllen sollte. Mit dieser, von Pfirrmann vorgeschlagenen Empfehlung geht man einmütig in den Gemeinderat, nachdem die CDU ihr Ansinnen, eine Halbtagsstelle einzurichten, im Rahmen der Meinungsbildung wieder zurückzog. Die weiteren Richtlinien zur Jugendbeteiligung, die seit Juli 2016 mit Vertretern der Stadt, des Gemeinderats, von Jugendorganisationen, Schulen und anderen interessierten Jugendlichen in einem öffentlichen Entwicklungsprozess ausgearbeitet worden waren (wir berichteten), wurden unverändert beschlossen. Das heißt: Weiterhin soll jährlich ein Jugendgipfel ausgerichtet werden. In diesem Rahmen soll für die Beteiligung der jungen Leute bei für sie relevanten Themen künftig eine Jugenddelegation aus mindestens vier und maximal 20 jungen Menschen zwischen 14 und 26 Jahren gebildet werden, die wiederum als Multiplikatorengruppe wirken soll. Das heißt: Je nach Thema soll die Delegation eine möglichst große Gruppe junger Menschen projektbezogen aktivieren. Deutlich gemacht wurde in der Diskussion, dass für diesen Rahmen ein Bindeglied zu den jungen Menschen bei der Verwaltung, erforderlich ist. "Ich kenne keine Kommune", so Frank Ulmer, dessen Büro den Rastatter Planungsprozess in Gang gesetzt hat, "in der Jugendbeteiligung funktioniert, ohne dass es einen festen Ansprechpartner gibt." Und der könne das nicht nebenbei machen; eine Auffassung, die auch Uschi Böss-Walter (Grüne) und Sybille Kirchner (SPD) vertraten. Fachbereichsleiter Joachim Hils skizzierte plakativ, warum die Anforderungen beispielsweise nicht mit jener für die Inklusionsstelle vergleichbar seien, die nur halbtags besetzt ist. Wenn von rund 430 Verwaltungsdrucksachen, die die Gremien jährlich erreichen, niedrig gerechnet nur fünf Prozent jugendrelevant wären, dann wären dies mindestens 20 Themen. Und das heiße mindestens etwa ein Thema alle zwei Wochen, über das junge Menschen informiert, sensibilisiert und dafür gewonnen werden müssen, zu dem ein Beteiligungsverfahren in Gang gesetzt werden muss, das zu einem Ergebnis führen soll, das dann auch noch für den Gemeinderat aufbereitet werden muss. Dazu gelte es, Kontakte zu knüpfen, zu aktivieren und neue Medien zu pflegen. Wenn die mit drei Stellen besetzte Jugendförderung das miterledigen müsste, dann würden andere wichtige Aufgaben liegenbleiben, so bekräftigte Pfirrmann. Auch bei der Stabsstelle Bürgerbeteiligung könne die Jugendbeteiligung nicht angesiedelt werden, da dort wiederum zahlreiche Aufgaben rund um das Thema Datenschutz erfüllt werden müssten. Wie berichtet, ist die Jugendbeteiligung eine Pflichtaufgabe, die der Landtag in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgeschrieben hat. Sollte die Jugendbeteiligung beim neuen Mitarbeiter/der neuen Mitarbeiterin indes nicht vollumfänglich zum Tragen kommen, soll die übrige Zeit in die mobile, aufsuchende Jugendarbeit investiert werden, so Pfirrmann. Eine Brücke zur CDU: Diese würde, wie bei der Sitzung ebenfalls deutlich wurde, eine stärkere Präsenz der Jugendförderung an sogenannten Brennpunkten nämlich ausdrücklich begrüßen (siehe weiteren Bericht).

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben