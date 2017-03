Ein Drittel weniger CO 2 -Emissionen

(sie) - In das ehemalige "Café am Münster" in Schwarzach kehrt nach Jahren des Leerstands das Leben zurück. Am Samstag, 18. März, feiert das Haus unter dem neuen Namen "M1" Wiedereröffnung als Hotel-Restaurant. Neuer Betreiber ist Roland Iwangoff (Foto: sie). » - Mehr

(bjhw) - Es bleibt dabei: In oder um den Baden-Airport (dpa-Foto) wird es kein Abschiebezentrum geben. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat dem Konzept anderer Bundesländer, ausreisepflichtige Flüchtlinge in der Nähe von Flughäfen zu sammeln, eine Absage erteilt. » - Mehr

Bühl