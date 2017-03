Als das Ehepaar Schlecker zum "Ehrenbesuch" kam

"Wir waren damals die Schlecker-Filiale mit dem besten Umsatz im weiten Umkreis", berichtet die 62-Jährige im BT-Gespräch. Jede Filiale hatte monatliche Umsatz-Vorgaben, die sie mit ihren Kolleginnen meistens erfüllten, manchmal sogar übertrafen, so dass die Vorgaben entsprechend angepasst wurden.

Waren, die in anderen Filialen nicht gut liefen, seien sogar zu ihnen geliefert worden: "Teilweise waren die Sachen angestaubt und wir haben sie dann sauber gemacht und gut präsentiert, wir haben alles verkauft", erläutert Jirina Snajdr. "Wir standen bis zum Schluss auf der Liste zum Umbau für einen XXL-Schlecker. Für 30000 Euro sollten Boden, Regale und Beleuchtung erneuert werden, es hatte schon Gespräche mit den Handwerkern gegeben", erinnert sie sich zurück.

Doch es kam anders als geplant, das Team in Iffezheim beschlich allmählich eine ungute Vorahnung, nachdem zunächst die schlechten Filialen geschlossen worden waren und es dann immer mehr Probleme mit der Warenlieferung gab: "Die Elsässer haben bei uns stangenweise Zigaretten gekauft, weil die bei uns billiger waren als in Frankreich. Auf einmal bekamen wir keine Zigaretten mehr geliefert, mit denen wir einen schönen Umsatz gemacht haben", berichtet Jirina Snajdr.

Und dann kam der besagte Besuch des Schlecker-Ehepaars, das von einem Taxi aus Baden-Baden chauffiert wurde. "Wir wussten, dass die Schleckers immer zu den Pferderennen nach Iffezheim kamen, doch vorbeigeschaut haben sie nie", so Snajdr. Anton und Christa Schlecker hätten einen "sehr gepflegten" Eindruck gemacht, eine halbe Stunde lang schauten sie sich die Filiale an und ließen sich die Zahlen zeigen: "Frau Schlecker hat gelobt, dass hier alles sehr sauber ist", berichtet die 62-Jährige.

Die aktuelle Berichterstattung über den Schlecker-Prozess verfolgt sie nicht. Ihr Gehalt habe sie vollständig erhalten, eine Abfindung in Höhe von rund 1500 Euro sei noch offen, doch die Hoffnung darauf habe sie aufgegeben: "Für mich ist die Sache abgeschlossen", sagt sie.

Für die vielen älteren Stammkunden aus dem Ort sei es im Juni 2012 ein Schock gewesen, als sie erfuhren, dass die Filiale schließt: "Ein Opa hat mich in den Arm genommen und hat geweint", blickt sie auf die Reaktionen zurück. Jirina Snajdr wurde von ihren Kunden dazu ermuntert, den Laden weiterzuführen. Doch mit Ende 50 wollte sie dieses Risiko nicht eingehen. Als sich jedoch ihre damals 20-jährige Tochter Daniela bereiterklärte einzusteigen, fasste sie Mut.

Die Entscheidung von damals haben beide nicht bereut, der Drogeriemarkt läuft gut. Das Mutter-Tochter-Duo bietet auch einen Lieferservice an, der in erster Linie für Kunden in Iffezheim gedacht ist. Daneben gibt es eine große Auswahl an Dekorationsartikeln. Seit Juli 2014 ist zudem eine Postfiliale im Laden untergebracht, die für weitere Kunden sorgt.