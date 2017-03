Werte liegen weit über der Norm

Elchesheim-Illingen - Kurze Strecken sollten Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter mit dem Fahrrad zurücklegen. Warmwasserboiler sollten nur dann eingeschaltet werden, wenn man wirklich warmes Wasser braucht. Solche einfachen Empfehlungen konnten dem Klimaschutzkonzept entnommen werden, das am Montag dem Gemeinderat in Elchesheim-Illingen von einem Experten erläutert wurde.

Das Papier ist ein Resultat des aus zehn Gemeinden bestehenden Verbunds "Regio-Energie", der 2015 mit Beteiligung von Elchesheim-Illingen gebildet worden war.

Als Ziele nannte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder die Schärfung des Umweltbewusstseins und Verhaltensänderungen, um möglichst den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Die Expertise des Energiespar-Fachmanns, der mit dem Auto aus dem weit entfernten württembergischen Biberach angereist kam, war mit 65 Prozent Kostenzuschuss vom Bund gefördert worden.

Neben Mobilitäts- und Warmwassertipps enthielt sein Papier grundlegendere Anregungen wie zum Beispiel eine "klimagerechte Bauleitplanung" mit entsprechenden Verpflichtungen von Bauherren. Ferner sollte nach Meinung des Experten die "Weiterentwicklung" des kommunalen Netzwerks etwa mit Einrichtung eines "Energiebeirats" angestrebt und die Einstellung eines "Klimaschutzmanagers" überlegt werden. Die Finanzierung dieses Postens würde vom Bund wiederum mit 65 Prozent subventioniert. Obendrein würde der Manager 240 000 Euro Fördermittel für ein Projekt mitbringen.

Für den Gemeinderat von besonderem Interesse waren umfangreiche Darstellungen über Strom- und Warmwasserverbräuche in kommunalen Gebäuden. Erfasst waren Daten aus dem Jahr 2013. Beim Strombedarf wies das Heimatmuseum mit 204 Kilowattstunden pro Quadratmeter Raumfläche einen außergewöhnlich hohen Verbrauch auf, ein weiterer Ausreißer war das Feuerwehrgerätehaus mit 112 Kilowattstunden, das Rathaus benötigte 45 Kilowattstunden.

Beim Wärmeverbrauch stand das Gerätehaus mit 463 Kilowattstunden an der Spitze, das Museum lag bei 234, das Rathaus bei 162. Der Fachmann nannte diese Werte "traurig", sie lägen weit über der Norm. Es würde sich lohnen, nachzuschauen, wodurch die hohen Verluste verursacht würden, wurde der Gemeinde zu Nachforschungen geraten.

"Ganz traurig" sieht es nach Meinung des Gutachters bei der Nutzung von Sonnenenergie im Ort aus. In einem Vergleich aller zehn Kommunen des Regio-Energie-Verbunds wies Elchesheim-Illingen bei der Verwendung regenerativer Stromenergie nur fünf Prozent aus, gemessen am Gesamtverbrauch, Au am Rhein kam auf doppelt so viel.

Der Gesamtverbrauch an Strom im ganzen Ort ergab im Jahr 2013 rund 54 000 Megawattstunden, was pro Einwohner rund 16 800 Kilowattstunden ausmachte. Der Ausstoß an Treibhausgas wurde auf 18 750 Tonnen oder 5,6 Tonnen pro Einwohner beziffert. Der bundesweite Pro-Kopf-Durchschnitt wurde mit 9,25 Tonnen angegeben.

Der private Anteil war in allen Parametern um ein Vielfaches höher als jener des Gewerbes, des Verkehrs oder der Kommune. Albert Kottler (CDU) gewann aus der Menge der Daten die Erkenntnis, dass auf kommunale Einrichtungen nur zwei Prozent des örtlichen Gesamtverbrauchs entfielen.

"Wenn man wirklich etwas machen will", müsse man an die privaten Haushalte denken, lautet Kottlers Schlussfolgerung. Otto Heck (EIL) schloss sich an, die Einwohner müssten "sensibilisiert" werden. Der Fachmann empfahl in dieser Hinsicht verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

Norbert Schmidt (EIL) forderte die Verwaltung auf, Vorschläge für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts zu unterbreiten. Man werde sich Gedanken machen, wie man die Sache anpacken könne, sicherte Spiegelhalder zu. Er werde das Thema auch mit seinen Amtskollegen besprechen. Der Rathauschef sah jedoch Grenzen der verwaltungsorganisatorischen Leistungskraft, wenn es etwa darum gehen sollte, "in die Substanz alter Gebäude" einzugreifen. Das Energiesparressort wird im Rathaus bislang von Markus Moritz betreut.