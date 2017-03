Kinosaal wird zum Klassenzimmer Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Den harten Stuhl im Klassenzimmer mit dem weichen Kinosessel und die Tafel mit der Leinwand haben gestern mehr als 200 Schüler aus Rastatt und Umgebung vertauscht: Sie waren Gäste der Auftaktveranstaltung, mit der die elfte Schulkinowoche Baden-Württemberg eröffnet wurde. Filme, Gespräche mit Filmschaffenden und ein pädagogisches Rahmenprogramm füllten den Vormittag im Rastatter Kino Forum aus. Die Schulkinowoche wird von Vision Kino, einem Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, und dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg veranstaltet. Dessen Direktor Wolfgang Kraft berichtete davon, dass die Schulkinowoche in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung genommen habe, besonders aber 2017. Rund 90000 Schüler seien angemeldet, 93 Kinos im ganzen Land nehmen teil und würden so zum außerschulischen Lernort. Dort steht nun bis 22. März Film auf dem Stundenplan. Sinn der Schulkinowoche ist es laut Kraft, bei den Schülern ein tieferes Verhältnis für filmische Bildsprache zu wecken und ihre Kompetenzen für dieses Medium zu stärken. Man erfülle damit auch eine Forderung des neuen Bildungsplans für die allgemeinbildenden Schulen, worin Medienbildung nun verpflichtend festgeschrieben ist. Den Kindern und Jugendlichen von der ersten Klasse bis zur gymnasialen Oberstufe solle die Fähigkeit vermittelt werden, kritisch, kompetent und produktiv mit diesem Medium umzugehen. Jedes Jahr wird ein anderes Lichtspielhaus für die Eröffnungsveranstaltung ausgewählt, nun war die Wahl auf Rastatts neues Kino gefallen. Dessen Betreiber Jan Marc Maier berichtete, dass Schulvorstellungen zum regelmäßigen Geschäft des Forums gehören. Schulkino habe in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Es würde zum Erlebnis, und auch zum Lernort für Schüler. Landrat Jürgen Bäuerle, der die Schulkinowoche auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrats des Landesmedienzentrums eröffnete, gestand, dass er in seiner Schulzeit gelegentlich auch gerne den Kinosaal mit dem Klassenzimmer getauscht hätte. Er habe dies in seiner Jugend leider nicht erlebt. Nun freute er sich aber über 2800 allein im Landkreis Rastatt angemeldete Schüler, die das Medium Film in seiner Ästhetik und Wirkung begreifen lernen könnten. Bei der Eröffnung gab es gleich zwei Beispiele zu sehen: Gezeigt wurden aktuelle Produktionen aus dem Jahr 2016, in denen Freundschaft, Mut und Vertrauen eine wichtige Rolle spielen. Für die Klassen drei bis sechs stellte Regisseur Norbert Lechner seinen Film "Ente Gut! Mädchen allein zu Haus" vor. Die Klassen sieben bis zwölf kamen ins Gespräch mit Florian Schnell, dem Regisseur des Films "Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel" und dessen Jungdarsteller Ugur Ekeroglu. Für einzelne Veranstaltungen der Schulkinowoche gibt es noch Plätze. Lehrkräfte können sich mit ihren Schülern im Internet informieren und anmelden. https ://schulkinowoche-bw.de/

