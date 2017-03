Stadt sucht zusätzliche Räume für Jugendliche Rastatt (dm) - Mit grundlegenden Neuerungen ist in der zweiten Jahreshälfte 2015 eine auf wissenschaftlicher Basis weiterentwickelte Konzeption der Kinder- und Jugendförderung an den Start gegangen; nun nahm der Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur den ersten Jahresbericht nach der inhaltlichen Neuausrichtung entgegen. Am Ratstisch gab's nach der Präsentation durch Kundebereichsleiter Miguel Rodriguez viel Lob - dass sich die Neukonzeption bewährt hat, ist nicht nur Ansicht der Verwaltung. Generell heißt es darin: "Die Arbeit der Kinder- und Jugendförderung als kommunale Aufgabe ist eine Investition in die jungen Menschen in der Stadt", die als künftige Bürger auf der Suche nach ihrer Identität wahrgenommen werden. Sieben pädagogische Handlungsfelder, die sich zum Teil überlappen, umspannt in diesem Sinne die Jugendförderung: Medien, Raumkonzepte, geschlechtergerechte Jugendarbeit, Migration, Jugendkultur, Kooperation/Vernetzung und Engagement/Verantwortung. Bei Sybille Kirchner (SPD) stieß der umgesetzte Mix aus Aufsuchen, Anbieten, Initiieren - und dass man dabei das Wochenende nicht außer Acht lässt - auf Gefallen. Monika Zierz (CDU) würdigte, dass die pädagogische Arbeit im Vordergrund stehe. Und für Uschi Böss-Walter (Grüne) erweist es sich als Plus, dass die Mitarbeiter der Jugendförderung - mit nur drei Vollzeitstellen werden die Aufgaben erledigt -, "selbst aus Rastatt kommen und die Verhältnisse hier kennen". Es geht darum, die Jugendlichen in ihrer Welt "abzuholen". Sie halten sich gerne draußen auf und sind gleichzeitig - per Smartphone und Internet - virtuell unterwegs. Um Medienkompetenz zu vermitteln, fanden verschiedene Workshops statt, bilanzierte Rodriguez, und draußen wurden Jugendliche an verschiedenen Plätzen in der Kernstadt besucht - 76 Rundgänge wurden schriftlich protokolliert. Unter der Marke "Freiraum" gab und gibt es verschiedene Angebote, darunter fünf "Murg-Chill-Outs" im Sommer mit Lounge, Bar, Liegestühlen und Live-Musik am Fluss. Das Event wird in diesem Jahr wiederholt. Gezielte Befragungen zum Thema Schwimmbad und gewünschte Ausstattung stellte man als Möglichkeit einer Jugendbeteiligung den Star-Energiewerken zur Verfügung. Neugestaltung des Treffs verschoben Beispiele für geschlechterspezifische Angebote waren ein Wildniscamp für Jungs oder ein Hip-Hop-Tanzkurs für Mädchen. Auch ein Mädchencafé für Fünft- bis Siebtklässlerinnen in der Schul-Mittagspause wird angeboten. Eine große Rolle habe im vergangenen Jahr die Thematik Flucht und Asyl gespielt: Bei Bildungstagen zum Thema an städtischen Schulen, einer Diskussion beim Jugendgipfel, einer interkulturellen Musik-Jam-Session gemeinsam mit Diakonie und Musikschule sowie bei begleiteten Besuchen von minderjährigen Flüchtlingen im offenen Kinder- und Jugendtreff. Jugendkultur wurde und wird mit Konzerten, Party, Theaterworkshop und Sportevents gefördert, Kooperationen und Vernetzungen finden mit Schulen und Vereinen statt - unter anderem beim Ferienprogramm mit seinen 95 Angeboten, für die 931 Anmeldungen von 315 Kindern und Jugendlichen eingingen. Engagement und Verantwortung wiederum zeigen Jugendliche bei der Planung von Events, aber auch bei der Mithilfe im Spielbus oder dem Thekendienst im offenen Treff. Was noch nicht umgesetzt werden konnte, ist die angekündigte Neugestaltung des Kinder- und Jugendtreffs. Diese erfolge, sobald zusätzliche Funktions- und Cliquenräume zur Verfügung stehen, die man Jugendlichen überlassen will. Stichwort Verantwortung. Dafür sucht die Jugendförderung weiterhin Räume in der Stadt, die sie dafür anmieten will. Ebenso wenig erfolgreich war bisher die Suche nach geeigneten Band-Übungsräumen. Im vergangenen Jahr nutzten daher fünf Bands die Küche des Jugendtreffs für ihre Proben. Das Thema bleibt auf der Agenda, so Rodriguez: Zusätzliche Räume für eigenverantwortliche Nutzung werden also weiter dringend gesucht.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Jugendbeteiligung auf dem Weg Rastatt (dm) - Nach eingehender Diskussion hat der Jugendausschuss das Konzept zur künftigen Jugendbeteiligung an Stadtpolitik und -projekten in Rastatt auf den weiteren Weg gebracht. Knackpunkt war die Vollzeitstelle, für die letztlich ein Kompromiss gefunden wurde (Foto: Stadt). » Weitersagen (dm) - Nach eingehender Diskussion hat der Jugendausschuss das Konzept zur künftigen Jugendbeteiligung an Stadtpolitik und -projekten in Rastatt auf den weiteren Weg gebracht. Knackpunkt war die Vollzeitstelle, für die letztlich ein Kompromiss gefunden wurde (Foto: Stadt). » - Mehr Rastatt

Kontroverse um Vandalismus Rastatt (dm) - Viel Lob erhielt die Jugendförderung Rastatt im Jugendausschuss für ihre vielfältige Arbeit - inwieweit sie aber stärker kontrollierend eingreifen kann oder soll, wenn es um Vandalismus an städtischen Brennpunkten geht, darüber wurde kontrovers diskutiert (Foto: av). » Weitersagen (dm) - Viel Lob erhielt die Jugendförderung Rastatt im Jugendausschuss für ihre vielfältige Arbeit - inwieweit sie aber stärker kontrollierend eingreifen kann oder soll, wenn es um Vandalismus an städtischen Brennpunkten geht, darüber wurde kontrovers diskutiert (Foto: av). » - Mehr Baden-Baden

Familienzentrum als Erfolgsmodell Baden-Baden (fk) - Eine Mischung aus Mehrgenerationenhaus und Kindertagesstätte, das ist das Konzept des Scherer Kinder- und Familienzentrums in der Cité. Für das Konzept gibt es vom Bund 30 000 Euro Fördermittel bis 2020. Die Stadt spricht von einem Erfolgsmodell (Foto: av). » Weitersagen (fk) - Eine Mischung aus Mehrgenerationenhaus und Kindertagesstätte, das ist das Konzept des Scherer Kinder- und Familienzentrums in der Cité. Für das Konzept gibt es vom Bund 30 000 Euro Fördermittel bis 2020. Die Stadt spricht von einem Erfolgsmodell (Foto: av). » - Mehr