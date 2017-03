Riesiges Interesse an Kandidaten

Bühl



Uschi macht noch immer Quatsch Bühl (ket) - Der Abend neigt sich so langsam aber sicher bereits seinem Ende entgegen, da muss Stephan Sulke mit dem Publikum im vollbesetzten Bühler Schüttekeller dann dochmal ein etwas ernsteres Wörtchen reden. Es geht um Uschi - also Sulkes bekanntestes Lied (Foto: Margull).