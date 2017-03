Traditionshaus vor Neustart

Gleichwohl standen zahlreiche Erneuerungen an, um den Betrieb fit für die Zukunft zu machen; die neuen Eigentümer nehmen nach dem Kauf des Gebäudes dafür einiges Geld in die Hand, laut Horst Winterberg - zugleich Chef des Käufers Sinner AG sowie Hatz-Moninger - zwischen 400000 und 450000 Euro. Dafür gab es unter anderem eine komplett neue Küche, Theke und Schankanlage, im Hauptgastraum wurde der Boden aufgearbeitet und Mobiliar erneuert, der frühere Frühstücksraum für Hotelgäste ist nun - ebenfalls runderneuert - "vollwertiger Nebenraum" mit eigener Küche und für Tagungen sowie Familienfeiern buchbar. Auch im Drei-Sterne-Hotel mit seinen 17 Zimmern und einem Appartement ist vom Boden bis zur Matratze vieles neu, gerade wird das WLAN eingerichtet.

Trotzdem: Wer die Schlossgaststätte betritt, erkennt sie gleich wieder. Das war Wittmann und Melcher wichtig. Geradezu fahrlässig wäre es, so der Restaurantleiter, wenn man Charakter und Charme des Traditionslokals ändern würde. Im 18. Jahrhundert als Modellhaus errichtet, im 19. Jahrhundert unter dem Namen "Zum grünen Berg" geführt, atmet das Haus Geschichte. Wo im April/Mai 1949 Revolutionärin Amalie Struve logierte, wohnte zuletzt die im Haus aufgewachsene, vormalige Wirtin Sibylle Nagel. Sie hat inzwischen eine neue Wohnung gefunden. Seit sie und Klaus Dürrschnabel als bis dahin Rastatts noch dienstälteste Wirte im Dezember in den Ruhestand gingen, warten viele auf den Neustart. Wittmann, der bis Jahresende die Schwertstuben in Rastatt leitete und zuvor zehn Jahre lang das Lamm in Muggensturm (als Mitinhaber), berichtet von zahlreicher positiver Resonanz, die er bereits dafür erhalten habe, dass er in Zeiten, in denen traditionelle Wirtshäuser auf dem Rückzug scheinen, just an der Tradition festhalten will.

Das gilt auch für die badisch-regionale Küche. Für Melcher, der seit 1999 Koch ist und dessen Berufsleben ihn schon in Sterneküche, nach Spanien und zuletzt ins familiäre Cateringgeschäft im Eventhaus Sinzheim geführt hat, habe sich hier eine gute Möglichkeit ergeben, wie er betont. "In der badischen Küche bin ich zu Hause." Unkompliziert und gemütlich soll's werden. Auch ein Teil des früheren Personals werde übernommen. Geplant ist, mit sechs bis sieben Mitarbeitern zu starten - und einem "Tag der offenen Tür" am 2. April.