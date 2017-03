Etliche Zuhörer müssen stehen

Au am Rhein - Hunderte Menschen aus Au am Rhein und der Umgebung strömen am Mittwochabend in die Rheinauhalle, um die Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten zu verfolgen. Sechs Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel, doch da einer seine Bewerbung inoffiziell wieder zurückgezogen hatte, verfolgt das Publikum die Rede der fünf verbliebenen Bewerber.

Die 650 Sitzplätze reichen aber bei weitem nicht aus, etliche Zuhörer müssen stehen, der eine oder andere hat sich selbst einen Klappstuhl mitgebracht. Schätzungsweise 1 000 Bürger verfolgen die Veranstaltung insgesamt. Bürgermeister Hartwig Rihm zeigt sich überwältigt ob des großen Interesses. "Nach vielen Jahren hat Au am Rhein endlich mal wieder die Wahl", spielt der Rathauschef scherzhaft auf seine 32-jährige Amtszeit an.

Der Auftritt der Kandidaten erfolgt in der Reihenfolge, in der die Bewerbungen abgegeben wurden. Zuerst ist der Auer Michael Rastätter an der Reihe, es folgt Sebastian Leist von der Satire-Partei "Die Partei" aus Karlsruhe. Danach richten Helmut Schorpp, der Neonazi Christian Worch sowie Veronika Laukart das Wort an die Bürger. Letztere erhält auch den meisten Applaus.

Sorge hat im Vorfeld vor allem der Auftritt von Worch, dem Bundesvorsitzenden der Partei "Die Rechte", bereitet. Bis zuletzt ist nicht sicher, ob der 60-Jährige überhaupt auftaucht, schließlich kommt er aus Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Doch Worch erscheint mit Gefolge - rund einem Dutzend Anhänger des Landesverbands der rechtsextremen Partei. Doch entgegen allen Befürchtungen, es könne zu Gegendemonstrationen und Krawall kommen, bleibt der Abend in Au am Rhein ruhig. Für Unmut sorgt allerdings nicht nur Worch, sondern auch der Satiriker Sebastian Leist, der für seine Rede Pfiffe und Buhrufe erntet.

Noch eine gute Woche haben die Wahlberechtigten von Au am Rhein nun Zeit, um sich zu überlegen, welchem Kandidaten sie ihre Stimme geben. Gewählt wird am Sonntag, 26. März, in der Rheinauhalle. Stimmberechtigt sind 2 765 Personen, gewählt werden darf ab 16 Jahren. Knapp 200 Wähler haben ihre Entscheidung bereits per Briefwahl getroffen.