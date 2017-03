Rastatterin Clea-Lacy Juhn schafft Sprung ins Finale

(mak) - "Mein Gefühl war relativ gut und ich hoffe, ich kann mich auf dieses Gefühl verlassen", sagte die Rastatterin Clea-Lacy Juhn nach dem Abend (und der Nacht) am Strand von Jamaika. Und dieses Gefühl sollte sie nicht täuschen: Sie erhielt in der vorletzten Folge der Bachelor-Staffel die begehrte Rose und damit das "Ticket" fürs Finale, das nächsten Mittwoch auf RTL ausgestrahlt wird. Mitfavoritin Viola aus München musste bitter enttäuscht den Heimweg antreten.

Nachdem das Miteinander des 31-jährigen Bachelors Sebastian Pannek mit der 25-jährigen Erika Dorodnova aus Geislingen (Kreis Göppingen) in den vergangenen Folgen nicht so locker und herzlich war wie bei Clea-Lacy Juhn und Viola, tippte so mancher Zuschauer darauf, dass sehr wahrscheinlich Erika Dorodnova am Ende ohne Rose ausgehen wird. Zumal sie zu Beginn der Folge selbst gesagt hatte, dass sie das Gefühl habe, im Vergleich zu den anderen beiden Kandidatinnen "etwas außen vor zu sein". Umso überraschender war es dann, als der Bachelor sie als Erste mit der Rose beglückte - und verdatterte Blicke bei den zwei anderen Damen auslöste.

Doch zunächst hatten die drei Kandidatinnen den Spieß umdrehen und sich ein Date aussuchen dürfen, zu dem sie den Junggesellen einluden. Erika zeigte ihm, wie man Sushi macht, Viola lud den Bachelor zum Bowling ein und Clea-Lacy entschied sich gewissermaßen für den Härtetest, indem sie den Macho zum Shopping-Bummel durch Miami einlud. Zuvor war sie allerdings "mega-nervös": "Ich bin um 5 Uhr morgens aufgewacht und konnte vor lauter Aufregung nicht mehr einschlafen", gestand sie frank und frei.

Und dann ist es endlich so weit: Mit einem strahlenden Lächeln schließt sie den begehrten Junggesellen in die Arme, danach geht es Hand in Hand durch die Einkaufsstraßen von Miami. In der ersten Boutique probiert Clea-Lacy eine enge Jeans an und bittet den Bachelor um einen Kommentar, dann sucht sie für das muskulöse Model ein T-Shirt aus. Am Ende des Bummels gibt es ein dickes Lob von der Rastatterin: "Sebastian ist ein super Shopping-Partner!" Und der smarte Bachelor meint diplomatisch: "Mit Clea kann man überall Spaß haben."

Dann sind die Dreamdates an der Reihe: Mit Viola geht es auf die Karibikinsel Saint Lucia, mit Erika nach Colorado und zu guter Letzt mit Clea-Lacy nach Jamaika. Nach dem Begrüßungscocktail am Strand spielt eine Reggae-Band, es folgt ein romantisches Candlelight-Dinner im Edel-Restaurant, danach lässt sich die 25-Jährige ins Domizil des Bachelors einladen, um dort die Nacht mit ihm zu verbringen. "Es ist schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen, ich bin einfach glücklich", meint sie am nächsten Morgen.

In der letzten Folge werden die Eltern des Bachelors nach Florida eingeflogen, um die beiden verbliebenen Kandidatinnen kennenzulernen. Und vielleicht wird ganz am Ende die Rastatterin wieder nicht von ihrem Bauchgefühl enttäuscht - wer weiß?