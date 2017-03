Strafbefehl gegen ehemaligen RSC/DJK-Geschäftsführer

In den Ermittlungen war der frühere 3. Vorsitzende nach einer Strafanzeige dem Verdacht der Untreue ausgesetzt. Nach den Feststellungen der Strafverfolgungsbehörden erhärtete sich der Vorwurf nur in einem Fall. Staatsanwalt Michael Klose sagte auf BT-Nachfrage, dass das Verfahren wegen der Vermietung eines Grundstücks auf dem Sportpark an der Seestraße an die SG Stern mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden sei. Die Entscheidung kam auch deshalb zustande, weil der Verein durch die Vermietung Vorteile erlange.

Anders sieht es bei einem Darlehensvertrag zwischen einer Firma und dem RSC/DJK aus. 10000 Euro gewährte das Unternehmen dem Verein; mit der Summe sollten Spieler und Trainer bezahlt werden. Klose zufolge habe der damalige Geschäftsführer Gelder für eigene Zwecke verbraucht. Über die Höhe des Strafbefehls wegen Untreue wollte das Amtsgericht keine Angaben machen, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Unterdessen arbeitet der neue Vorstand weiter an einem Neuanfang. Der kommissarische Vorsitzende Matthias Dorsner sagte dem BT, dass man auf eine Fülle von Verträgen gestoßen sei, von denen man sich zu lösen versuche. So liefen allein rund 50 Handy-Verträge über den Verein, die monatliche Kosten von 1800 Euro verursachen. Man wolle die Mitgliederverwaltung erneuern; die Unterlagen seien zum Teil "völlig chaotisch". Ziel sei es, Transparenz herzustellen. Unter Umständen, so Dorsner, werde man finanzielle Ansprüche auch einklagen.

Nachdem der Vorstand im vergangenen Dezember eine Sonderumlage der Mitglieder durchsetzen konnte, strebt man heute Abend eine Beitragserhöhung an, um sich weiter Luft zu verschaffen. Der Vorschlag sieht unter anderem vor, den Erwachsenen-Beitrag von 70 auf 100 Euro zu erhöhen, den der Jugend von 50 auf 80; bei Familien ist ein Sprung von 100 auf 150 Euro vorgesehen.

Laut Dorsner hat der Spiel- und Trainingsbetrieb unter den jüngsten Turbulenzen nicht gelitten. Es habe kaum Austritte gegeben; die Mitgliederzahl liege bei rund 1000. Der Vereinschef kündigte an, dass in diesen Tagen die Sanierung des fünften Platzes in Angriff genommen wird. Für das laufende Jahr sollen Kandidaten für die Wahl des Vorstands gefunden werden. Dorsner selbst will nach der Übergangsphase nicht als Vorsitzender kandidieren, sondern sich auf den Spielbetrieb konzentrieren.