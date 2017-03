Vom Poetry-Slam-Virus infiziert

Kuppenheim - Die Kuppenheimerin Sybille Gogeißl ist bei Poetry Slams in der Region nicht selten die "Quoten-Oma" - wie sie angesichts ihrer meist deutlich jüngeren Kontrahenten mit einer gewissen Portion Selbstironie feststellt. Damit kann die 63-Jährige aber gut leben. "Es ist einfach toll und macht mir Spaß", sagt sie zu ihrer Motivation, sich im Dichterwettstreit zu messen, wobei ihre Vorträge eine Besonderheit aufweisen: Sie werden immer in Mundart gehalten.

In die Bütt steigen würde sie aber nicht, auch wenn sie schon mehrfach Anfragen hatte. Fasnacht ist nicht ihr Ding. Sie mag das Natürliche, Unverkleidete - beim Poetry Slam, dem Literaturformat der Gegenwart, präsentieren sich die "Slamer" auf der Bühne, wie sie auch im wahren Leben sind - ohne Kostüm und Requisiten - allein mit Mundwerk und selbstverfassten Texten. Sybilles Gogeißls Werke sind humorvoll und lustig. "Ernstes habe ich nicht", erzählt die quirlige Kuppenheimerin, die jüngst beim Poetry Slam in Rastatt zu den wenigen Akteuren gehörte, die bei den überwiegend ernsten Themen für die heitere Note sorgten - und gut ankam beim Publikum. Gewonnen hat sie einen solchen Wettstreit zwar noch nie, aber immerhin konnte sie schon einmal früher in eine Finalrunde vorstoßen - was für ihre Texte spricht. Es gewinnt, wer den meisten Applaus aus dem Publikum bekommt. Manche Mitstreiter bringen zu den Vorstellungen ihren ganzen Fanclub mit, Sybille Gogeißl nicht. Ums Gewinnen geht es der Kuppenheimerin auch nicht in erster Linie. Sie sieht es eher sportlich: Dabei sein ist alles. Es sei jedes Mal wieder eine neue, schöne Erfahrung. Wenn ihre Texte gut ankommen und die Menschen vor und selbst hinter der Bühne lachen können - dann freut sie sich auch.

Mit dem Schreiben angefangen hat Sybille Gogeißl für den Turnverein Kuppenheim, in dem sie Mitglied ist. Sie verfasste zunächst auf Mitglieder gemünzte Vierzeiler bei der Weihnachtsfeier und schrieb später persönliche Gedichte zu runden Geburtstagen. "Das Initialerlebnis" hatte sie, als sie unversehens Zeugin eines Telefonats zweier Eheleute wurde, das sich am Ende zu einem handfesten Krach hochschaukelte. Sie machte sich Notizen, bastelte eine Geschichte daraus, trug sie in privatem Kreis vor, bekam ein positives Feedback, schrieb das Ding in Mundart um, bewarb sich damit beim Mundartwettbewerb "Gnitzer Griffel" des Regierungspräsidiums Karlsruhe und gewann für ihren Beitrag "A Telefongschpräch" im Bereich Szene einen dritten Preis. Seither hat sie es sich angewöhnt, immer Notizen zu machen, wenn ihr irgendwo etwas auffällt. Ihre Geschichten schreibt das Leben - es sind Alltäglichkeiten, die sie humorvoll verpackt. Lediglich "Mein altes Kuppenheim, wie ich es kannte", als es noch das Kino oder Eisblumen am Fenster gab, ist wohl das einzige Werk, das auch sentimentale Gefühle weckt. Vorgetragen hat sie ihre Erinnerungen schon beim Seniorennachmittag. Gut 80 Prozent ihrer bislang 50 bis 60 Kurzgeschichten und Gedichte sind inzwischen in Mundart verfasst, "weil man es im Dialekt lockerer ausdrücken kann", meint Gogeißl. Irgendwann einmal will die 63-Jährige ihre Geschichten veröffentlichen, ein erstes Büchlein gab es bereits (wir berichteten). Darin hat die Autorin ihre Erfahrungen auf dem Camino unter dem Titel "Noch'n Buch über den Jakobsweg" in Spanien beschrieben, den sie schon dreimal gegangen ist; das inzwischen vergriffene Werk stellte sie bei Vorträgen und Lesungen vor.

Sybille Gogeißl gehört zu den Menschen, die immer Action brauchen, wie sie selbst einräumt. So wurde es der gelernten Bauzeichnerin auch im Ruhestand bald zu langweilig, daher absolvierte sie eine Umschulung zur Demenzbetreuerin und machte sich selbstständig. In dem nicht einfachen Job arbeitete sie einige Jahre, bis auch ihr Mann Rentner wurde. Mit 40 hatte sie mit dem Sport angefangen, mit 50 lief sie ihren ersten Marathon, nach einer schweren Operation musste sie jedoch das Laufen stecken, "das fehlt mir schon sehr", sagt sie. Dafür wandert sie jetzt viel. Zudem arbeitet sie heute noch ehrenamtlich in der katholischen Bibliothek.

Und wie kam sie zum Poetry Slam? An ihrem 60. Geburtstag stellte sie ihre Gäste in selbstverfassten Versen vor und erntete Komplimente: Sie sei eine Alleinunterhalterin, die man auf die Bühne stellen könnte, wurde ihr bescheinigt. Und dann wollte es Sybille Gogeißl wissen, traute sich was, und meldete sich zu ihrer ersten Dichterschlacht an. "Lampenfieber" habe sie gehabt bei der Premiere ("O Gott, jetzt bin ich hier die Alte", dachte sie), aber es ging alles gut. Sie sei damals ganz beschwingt und glücklich heimgefahren. Seither sei sie infiziert vom Poetry-Slam-Virus. Dreimal war sie bisher in Rastatt dabei sowie einmal in Malsch und Karlsruhe. Sie bringe zu einem Dichterwettstreit immer mehrere Geschichten mit und entscheide erst kurz vorher nach einem Blick auf die Altersstruktur des Publikums, welchen Text sie liest.

Ziele für die Zukunft? Erneut bewerben wird sie sich für den "Gnitzer Griffel" - und nächstes Jahr vielleicht sogar für den Poetry Slam in Baden-Baden. Künftig will die fröhliche Hobby-Poetin mit ihrem Mann viele E-Bike-Touren unternehmen. Da findet sich mit Sicherheit auch die eine oder andere Geschichte am Wegesrand.