Pädagogische Schöpfungsvorgänge

Kleine Einblicke in das damalige kunsterzieherische Programm im Rahmen des neu etablierten Werkunterrichts bietet die Zusammenschau in der Rastatter Buchhandlung. 1964 hatte Albert Kiefer die Rektorenstelle an der ersten Carl-Schurz-Schule in der Friedrich-Ebert-Straße erhalten und diese als Modellschule im Rahmen der Reformpädagogik ausgebaut. Schon an der Hansjakob-Schule war in dieser Richtung aufsehenerregende Arbeit geleistet worden. Kiefer wurde an die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt berufen und hielt dort noch bis 1997 Oberseminare ab. Nach seiner Pensionierung entwickelte sich bei Kiefer ein breites künstlerisches Schaffen, vom Gegenständlichen bis Abstrakten. Zahlreiche Ausstellungen zum Beispiel im Landratsamt, dem Stadtmuseum und der Fruchthalle zeigten seine Werke. Albert Kiefer ist der Vater des international bekannten Künstlers Anselm Kiefer.

Laudator Wolfgang Peitz merkte an: "Das Spektrum Ihres Lebens ist ungeheuerlich, gerade, was die schöpferische Imagination im Bereich des pädagogischen Elements betrifft." Man habe aus dem Gesamtwerk einen winzigen Teilaspekt herausgegriffen, Belege, dass Kiefer mit jedem Material umgehen kann. Der Pädagoge schuf in verschiedenen Bereichen Vorlagen, die von den Schülern nachvollzogen wurden. Dabei, so Wolfgang Peitz, habe Albert Kiefer ein Gespür für Begabungen gehabt und diese gefördert und "herausgekitzelt".

Der Star in der kleinen Präsentation ist ein 250 mal 190 Zentimeter großes Mosaik mit Tausenden Kachelsteinchen, entstanden in 270 Arbeitsstunden. Gut vier Zentner soll die Arbeit von 1964 mit dem Titel "Frieden und Muse" wiegen. Es wäre schade, wenn das Gemeinschaftswerk nach der Ausstellung wieder ins Abseits der Turnhalle der Rastatter Realschule verschwinden würde. Die Präsentation zeigt auch einen Mosaik-Paradiesvogel und einen aufsteigenden Phönix. Der entstand aus Glasfragmenten auf einer Gipsfläche.

Verschiedene Arbeiten und Fotos an der Wand belegen das Vorgehen Kiefers mit seinen damaligen Schülern. Da ist beispielsweise eine kleine Sonne, die verblüffend von einem Schüler nachempfunden wurde. Was die Steinmosaike mit verschiedenen Steinen, auch Murgkieseln, betrifft, so sind die handschriftlich verfassten Anleitungen Kiefers zu Legetechnik und Steinarten nachzulesen. Genauso ist es bei Hausszenarien mit der Tuschfeder, zu denen das Arbeiten nachvollziehbar ist. Ergänzt werden die Arbeiten aus den 60er Jahren durch aktuelle Einblicke in das unermüdliche Kunstschaffen Albert Kiefers, beispielsweise seine Meditationsbilder.

Für die musikalische Begleitung sorgten die elfjährige Geigerin Klara Göpfrich mit ihrem Lehrer Stefan Jepp von der Städtischen Musikschule, die drei Sätze aus einem Konzert in G-Dur von Vivaldi zu Gehör brachten. Die Präsentation ist bis zum 1. April während der Öffnungszeiten der Buchhandlung zu betrachten.