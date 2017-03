Ein Projekt mit vielen Gewinnern

Rastatt - Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Verein? Elisabeth Bischof kann das nur weiterempfehlen; der Rastatter Turnverein (RTV), der jährlich junge Menschen im FSJ einsetzt, wird diese wohl nicht mehr missen wollen - ebenso wenig wie jene Schulen und Kindergärten, zu denen dadurch im Zuge einer Kooperation mehr Bewegung kommt. Oder die Kinder, die Spaß am Sport finden. Klingt nach Win-Win-Win-Win-Situation. Der Bedarf an einem solchen Angebot, so stellt man in Rastatts größtem Sportverein fest, ist jedenfalls groß. Für kommendes Schuljahr sind ihm zwei FSJ-Stellen genehmigt worden.

Die Geschichte des Freiwilligendiensts beim RTV begann vor einigen Jahren. Nach drei sogenannten Bufdis - jungen Menschen im Bundesfreiwilligendienst, die in der Vereinsverwaltung mithalfen -, stellte man aufs FSJ um, um den Schwerpunkt der Tätigkeiten zu verlagern: Weniger Geschäftsstelle, mehr Einsätze in Schulen und Kindergärten, um dort Kooperationen aufzubauen, erläutert Natalie Walz, die das FJS beim RTV koordiniert und betreut. Erstmals hat man sich im laufenden Schuljahr speziell auf das FSJ-Modell "Schule und Sport" konzentriert. Das heißt: Die Freiwillige, in diesem Fall Elisabeth Bischof, ist zu 70 Prozent an den Bildungsstätten tätig und zu 30 Prozent im Verein. Damit wird das RTV-Angebot direkt in Grundschulen getragen. Für Vorsitzenden Werner Bartel ist dies "ein wichtiger Schritt im Zuge der Umstellung auf das Ganztagsschulsystem". In Zeiten, in denen es zunehmend schwieriger wird, Menschen für Vereine zu begeistern und Mitglieder zu werben, ein nicht unbedeutender Schritt der "Kundengewinnung" - und zur gesundheitspolitisch nicht minder bedeutenden Vermittlung von Spaß an Bewegung, die ansonsten zu kurz zu kommen droht (womit als fünfter Gewinner eines solchen Projekts die Gesellschaft generell eingefügt werden kann).

38,5 Stunden ist Elisabeth Bischof laut Vertrag im Einsatz. Die 19-Jährige begleitet den Sportunterricht in ersten bis vierten Klassen. Zunächst nur zur Unterstützung dabei, darf sie inzwischen unter Aufsicht der jeweiligen Lehrer auch mal die eine oder andere Stunde übernehmen. Am Nachmittag bietet sie in zweiten Klassen eigene AGs an - "da habe ich freie Hand", vom Geräteparcours bis hin zum Ball- oder Fangspiel. Das Projekt verlangt, dass die FSJ-lerin schwerpunktmäßig an einer Schule tätig ist, in diesem Fall die Hans-Thoma-Schule; dazu kommen zwei weitere Schulen und sechs Kindergärten. Dort ist dann ebenfalls ein altersgerechtes Bewegungsprogramm angesagt.

Die Rückmeldungen seien positiv, auch von Eltern und Kindern selbst - und so manches Mal taucht später ein bekanntes Gesicht im Vereinstraining oder bei der Abnahme des Kinderturnabzeichens auf. Erfolge sind also da, stellt Natalie Walz fest und berichtet, wie nach den letzten Sommerferien plötzlich 30 Kids zum Kinderturnen bereitstanden.

Ansporn gibt zudem eine eigene, im Rahmen des FSJ 2014 entworfene RTV-"Flitzfibel", eine Art Handbuch mit Belohnungssystem für die Kinder. Gerne spricht Elisabeth Bischof auch Empfehlungen aus - sie kann aufgrund ihrer Tätigkeit einschätzen, welche Sportart für das jeweilige Mädchen oder den Jungen besonders geeignet sein könnte.

Die 19-Jährige wollte zwischen Schule und Studium "etwas machen" und stieß bei der Recherche auf das Angebot der Baden-Württembergischen Sportjugend, die hierzulande Träger des FSJ im Bereich Sport ist. Sie hat einst das "Sport-Abi" am LWG absolviert (Leichtathletik und Volleyball), kommt aus Rastatt und würde gerne Sport studieren. "Das passt", dachte sie, als sie gesehen hat, dass es auch möglich ist, beim RTV ein Jahr zu absolvieren und hat sich direkt dort beworben. Seit August ist sie nun schon dabei. Die Arbeit mache ihr Spaß, und auch wenn's mal anstrengend ist - "man kriegt viel von den Kindern zurück." Und: "Man lernt viel übers Jahr von den Lehrern und in den Vereins-Abteilungen." Das Jahr habe ihr gezeigt, dass sie beruflich gerne im Sport-Bereich bleiben würde.

Wenn sie geht, folgen nun erstmals zwei FSJ-ler nach. "Wir mussten das beantragen", erläutert Natalie Walz, "und nachweisen, dass die auch gebraucht werden". Die Genehmigung folgte. Schließlich hat die Große Kreisstadt Rastatt viele Grundschulen - und einigen davon, die eine Kooperation wünschten, habe man zuletzt absagen müssen. Jetzt kann das Angebot ausgeweitet werden. Gleich vier feste Partner gibt es im kommenden Schuljahr; neben der Hans-Thoma-Schule die Hansjakob-Schule, die Carl-Schurz-Schule und die Grundschule Niederbühl. Möglich ist dies, weil sich der RTV und der TC Blau-Gold Rastatt, der erstmals ein FSJ anbietet, das Deputat an Hans-Thoma- und Hansjakob-Schule teilen. Zudem sollen an weiteren Bildungsstätten wieder AGs angeboten werden. Noch kann man sich bewerben; beim RTV endet die Frist am Montag (20. März).