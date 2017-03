Acht Millionen Euro für die PFC-Abwehr

(dm) - Die Kosten im Kampf gegen perfluorierte Chemikalien (PFC) steigen: Allein für das Einzugsgebiet Rastatts kalkuliert Star-Energiewerkegeschäftsführer Olaf Kaspryk mit rund acht Millionen Euro, die man bis 2018 ausgegeben haben wird. Die PFC-Abwehr wird bis dahin indes nicht abgeschlossen sein. Im schlimmsten Fall drohen inklusive aller Monitoring-, Mess- und Forschungsmaßnahmen sogar zwölf Millionen Euro, sagte Kaspryk am Rande des Expertenforums, zu dem am Donnerstag Fachleute aus ganz Deutschland in die Badner Halle kamen (wir berichteten gestern). Ein neues Grundwassermodell für das Wasserwerk Rauental, das derzeit für rund 3,2 Millionen Euro modernisiert und umgerüstet wird, zeige auf, dass man auch in den nächsten zehn bis 15 Jahren nicht mit einer wesentlichen Reduzierung des PFC-Anteils dort rechnen könne. Das heißt: So lange muss die Anlage laufen, in denen Aktivkohle aus Kokosnussbasis das Gift aus dem Wasser filtert. Wenigstens blieben die Werte - anders als im dauerhaft vom Netz genommenen Werk Niederbühl - im mit der Anlage beherrschbaren Bereich, so Kaspryk. Die Baumaßnahme liege im Zeitplan, Anfang 2018 soll der Betrieb starten. Dann kann man sich Ottersdorf zuwenden. Für "etliche hunderttausend Euro" habe man neue Grundwassermesspegel eingerichtet, die anders als die bisher "eher vagen Modelle" genauere Kenntnisse darüber liefern sollen, inwieweit die PFC-Fahne Brunnen des dortigen Werks erreichen. Im Laufe des Jahres erwarte man die Auswertung; im Moment gehe man davon aus, dass Ottersdorf getroffen wird.

"Der Bürger muss und kann uns vertrauen", betont Kaspryk, dass man die notwendigen Maßnahmen treffe. Wie gestern berichtet, arbeite man indes weiter daran, die Kosten dafür auf breitere Schultern verteilen zu können.