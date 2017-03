"Bolzplatz de luxe"

Steinmauern - Bürgermeister Siegfried Schaaf zufolge war das regnerische Wetter optimal für die Übergabe des Kunstrasenplatzes beim FV Steinmauern. Der Fußballverein sei nun schließlich wetterunabhängig. Der Platz sei ein wesentlicher Teil des Jugendkonzepts des Vereins. Als Generationendorf habe man jedoch alle Altersklassen im Blick, für die Senioren heiße es nun: "Hartplatz ade - kein Knie tut mehr weh!"

Aber auch für die vielen Freizeitkicker habe man einen "Bolzplatz de luxe" geschaffen: eine "gute und richtige Entscheidung" für die Existenzsicherung des Vereins. Mit der Finanzzusage habe die Gemeinde den Platz zwar erst möglich gemacht, aber ohne das außergewöhnliche finanzielle und ehrenamtliche Engagement des Vereins sei das Projekt nicht umsetzbar gewesen. Ein weiterer Dank galt der Landesregierung für die Sportfördermittel über den Badischen Sportbund von rund 67500 Euro. Den Dank nahm stellvertretend die CDU-Landtagsabgeordnete Sylvia Felder entgegen. Schließlich dankte Schaaf auch Diplomingenieur Nicolas Krieg, der den Kunstrasenplatz geplant hat. Weiter fügte er hinzu, dass man nun den einzigen Platz mit Korkgranulat in der Region habe (wir berichteten).

"Was lange währt, wird endlich gut" - dieses Sprichwort drückt dem Vereinsvorsitzenden Franz Bohn zufolge am besten den Weg des FV Steinmauern zum langersehnten Ziel aus: Den alten Hartplatz in eine zeitgemäße Spielstätte umzugestalten. Initialzündung hierfür sei der Wunsch von Gemeinde und Verein gewesen, einen Bolzplatz zu schaffen, der es Kindern und Jugendlichen ermögliche, auch außerhalb der Trainingszeiten ihrer Leidenschaft nachzugehen. Bohn erinnerte an die denkwürdige Gemeinderatssitzung im vergangenen Jahr, bei der die mehrheitliche Entscheidung für dieses Projekt getroffen worden sei. Er dankte Gemeinderätin Reinhilde Weisenburger, die der damaligen Diskussion den notwendigen Stoß in die richtige Richtung gegeben habe. Auch Andreas Härtel galt ein besonderer Dank. Er habe sich nicht nur als Gemeinderat für das Projekt eingesetzt, sondern selbst Hand angelegt und die gesamte Deckschicht des Platzes abgebaggert. Des Weiteren hätten die vielen Kontakte der Mitglieder dazu geführt, dass die Kosten so niedrig gehalten werden konnten. Bei einer Gesamtinvestition von rund 418000 Euro und einem Anteil der Gemeinde von 240000 Euro summiert sich die Eigenleistung auf etwa 84000 Euro, so Bohn. Vom Jugendspieler bis zum 80-jährigen Ehrenmitglied hätten sich viele Helfer beteiligt. Darauf sei Bohn besonders stolz. Seinen Dank richtete er auch an den Fest- und Bauausschuss des FV Steinmauern mit Michael Metz, Tim Grünbacher und Björn Götz sowie an die Vorstandschaft und Verwaltung.

Planer Nicolas Krieg sprach ein "riesen Kompliment" für die geleistete Arbeit aus. Wichtig bei dem Kunstrasenprojekt sei vor allem die Nachhaltigkeit gewesen, weshalb man sich für eine Korkverfüllung entschieden habe. Diese habe den Vorteil, dass sie im Sommer weniger aufheizt und der Platz besser zu bespielen sei.

Diakon Reinhold Weisenburger richtete schließlich noch einige Worte an die Anwesenden. Er gab zu bedenken, dass man den Gegner nicht als solchen betrachten dürfe, sondern als Kameraden. Im Fußball sei es zudem wichtig, sich gemeinschaftlich zu behaupten und nicht als Einzelkämpfer. Es gehe auch um das Ehrenamt, um gegenseitige Rücksichtnahme und darum, Gemeinschaft zu erleben - vor allem in der Jugend.

Zum 90. Vereinsgeburtstag 2016 habe sich der FVS mit dem Kunstrasenplatz das größte Geschenk selbst gemacht, so Schaaf. Mehr als 1600 ehrenamtliche Stunden haben die Mitglieder investiert. Es folgte die Übergabe des wichtigsten Werkzeugs eines Fußballers - des Fußballs. Die Bälle seien auf Sieg programmiert, meinte der Bürgermeister scherzhaft. Mit einem Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss überreichte er das Geschenk an den Vorsitzenden: "Nun siegt mal schön." Es folgte der gemeinsame Kuchenanschnitt der grünen "Spielfeld-Torte". Im Anschluss an die Dankesworte weihte der Diakon das Objekt der Begierde - den Kunstrasenplatz - an Ort und Stelle ein.