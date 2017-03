Feuerwehr Rastatt: Die Belastung steigt

Rastatt - Es war die letzte Jahreshauptversammlung, zu der Stadtkommandant Mirko Lipinski am Freitagabend die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Rastatt eingeladen hatte. Einmal mehr erhob er den mahnenden Zeigefinger und appellierte, angesichts wachsender Herausforderungen in der Stadt die Feuerwehr Rastatt nun endlich auf den Prüfstand zu stellen, den Personalbedarf der Hauptamtlichen zu ermitteln und den Feuerwehrbedarfsplan fortzuschreiben.

468 Einsätze mussten die 230 Aktiven in Rastatt im vergangenen Jahr bewältigen - und dies ohne großflächige Schadensereignisse. Die Anzahl der Einsätze habe sich in den vergangenen Jahren zwischen 400 und 500 eingependelt, bemerkte Lipinski. "Die Stadt wächst weiter, und somit steigt auch die Belastung der Freiwilligen Feuerwehr", betonte er und verwies auf neue Objekte wie Übernachtungs- und Industriebetriebe sowie den Bahntunnel, der künftig auch in die Verantwortung der Rastatter Wehr fällt. Größte Herausforderung bleibe die Aufrechterhaltung der Tagesverfügbarkeit, denn die Hälfte der Einsätze falle in die Zeit zwischen sechs Uhr morgens und 17 Uhr abends. Ziel müsse es sein, das Ehrenamt nicht über Bedarf zu strapazieren und mehr hauptamtliches Personal zur Verfügung zu stellen, um die Freiwilligen von Kleineinsätzen zu entlasten. Lipinski machte nochmals klar, dass er bereits vor drei Jahren ein Angebot der Gesellschaft Sicherheitsberatung Luelf & Rinke aus Kaarst, Experten auf dem Gebiet der externen Feuerwehrbegutachtung, der Stadtverwaltung vorgelegt habe. Er hoffe nun auf eine schnelle Beauftragung.

Viel Lob hatte OB Hans Jürgen Pütsch für Lipinski, dessen Weggang er bedauerte, und die Rastatter Wehr. Die Stelle des Stadtkommandanten sei ausgeschrieben, über die Einstellung entscheide der Gemeinderat am 24. April. Pütsch gestand, möglicherweise wichtige Zeit verloren zu haben hinsichtlich der Fortschreibung des Ende 2016 ausgelaufenen Feuerwehrbedarfsplans. Das externe Gutachten solle jedoch nun in Auftrag gegeben werden, das die gesamte Feuerwehrsituation in Rastatt bis in die nächsten 20 bis 30 Jahre beleuchten soll. Hierbei sollen drei Module wie die Frage der Hauptamtlichen, die Tagesverfügbarkeit und der Feuerwehrbedarfsplan auch mit Blick auf die Feuerwehrgerätehäuser unter die Lupe genommen werden. Kreisbrandmeister Heiko Schäfer appellierte, als viertes Modul Offenheit, Fairness und Begegnung auf Augenhöhe zu beachten.

Die größte Abteilung innerhalb der Rastatter Wehr ist die Jugendfeuerwehr, die Ende vergangenen Jahres 122 Kinder und Jugendliche zählte, wie Jugendwart David Ullrich berichtete. 103 Kameraden zählt die Altersabteilung, von denen einige immer noch aktiv bei Einsätzen unterstützen. "Die Feuerwehr ist kein Verein, sondern ein Teil der Stadtverwaltung", rief Altersobmann Heinrich Reuter auch mit Blick auf notwendige Investitionen in Erinnerung. An den OB überreichte er eine Fotomontage mit Plänen und Maßen für den im Haushalt genehmigten Aufzug zum Schulungsraum in der Rastatter Feuerwache.

In seinen Schlussworten erinnerte Lipinski, der Rastatt zum 30. Juni verlässt, an die zahlreichen Beschaffungen, die in den 15 Jahren seiner Amtszeit getätigt wurden, und dankte den vielen Weggefährten, insbesondere aber Ehrenmitglied Gerhard Spitzmüller. "Es hat mich mit Stolz erfüllt, in den vergangenen Jahren die Verantwortung für die zweitälteste Feuerwehr in Deutschland übertragen bekommen zu haben", sagte Lipinski, der betonte, diese geschichtsträchtige Tatsache sollte Grundlage genug sein, die notwendigen Investitionen nun anzugehen.