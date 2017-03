"Geboren, um zu singen und zu tanzen"

Von Dagmar Uebel Rastatt - Da war er wieder. Der Jimmy, den Deutschland schon seit den 90er Jahren kennen und auch lieben gelernt hat. "So viel Applaus, noch bevor ich angefangen habe", gab er sich verwundert, in Richtung der Zuschauer in der bis auf den letzten Platz gefüllten Reithalle Rastatt. Nicht nur, dass die Tickets schon lange ausverkauft waren, bis kurz vor knapp mussten noch zusätzliche Stühle an die vorhandenen Stuhlreihen gehängt werden. "Wir Kellys sind geboren, um zu singen und zu tanzen, hat unser Vater immer gesagt", leitete der Musiker zu seiner berühmten, umstrittenen, aber immer doch stets bewunderten Familie über. Und zum Tod ihres Übervaters, des amerikanisch-irischen Familienoberhaupts. Warum dieser Einschnitt so bedeutsam für alle Familienmitglieder war? Weil nach dem "Tod des einzigen Kapitäns" plötzlich mehrere Kapitäne den Kurs der Familie bestimmen wollten und damit das Kelly-Schiff zum Sinken brachten. Vielleicht war aber auch einfach die Zeit zum Erwachsenwerden und damit zur eigenen, auch musikalischen, Selbstverwirklichung gekommen. Nicht alle der zahlreichen Kelly-Kinder sind noch erfolgreich musikalisch im Geschäft, doch jedes fand seinen eigenen Lebensweg. Trotz Jimmys Credo "Sei so, wie du sein willst", wird auf seiner "Streetkid-II"- Tournee nichts dem Zufall überlassen. Seine vierköpfige Begleitband sorgte während der mehrstündigen Show für begeisternden Sound: Johannes Vos (Bass, Tuba), Bärbel Ehlert (Bratsche, Geige), Philip Kees (Gitarre, Banjo, Steelgitarre und Balalaika) und Roger Moreno (Akkordeon und Schlagzeug). Dazu zogen bunte Lichtreflexe über die Bühne, und gegen Ende des Konzerts: bunter Konfettiregen bis in die vordersten Zuschauerreihen. Und mittendrin Jimmy, der lächelte und litt, schwelgte, stampfte, tanzte und antrieb. Letzteres hatte er aber gar nicht nötig, denn die Zuschauer klatschten und sangen, meist stehend, schon vom ersten Titel an mit. Die Begeisterungsfähigkeit der einstigen Kelly-Family ist geblieben. Ob ihm die damaligen Schmuddelkindvorwürfe noch in den Ohren klingen? "Das Gold liegt auf der Straße", meint Jimmy immer noch und schwärmt von Straßenkonzerten. "Die Straße ist ein hartes und raues, aber ehrliches Pflaster". Dort sammelte er auch einige seiner heutigen Bandmitglieder ein. Inzwischen veröffentlicht die Truppe regelmäßig Alben und behauptet sich erfolgreich auf den "Brettern, die die Welt bedeuten". Das bestätigte auch ein Blick ins Publikum, in dem auch Zuhörer, die zur Kelly-Family-Zeit noch Kinder waren, lautstark mitsangen. Es waren vor allem die Titel, die Jimmy auf seinen Tonträgern veröffentlichte: Vielseitig mit Folk, Pop, und Rock-Poptiteln, vielsprachig, laut oder leise, aber immer doch auch ernsthaft. Die Rolle des Musikers, der es von ganz unten bis nach ganz oben geschafft hat, vermittelte Jimmy Kelly gut. Ob jeder deswegen zum Fan wird, steht auf einem anderen Blatt. Dass er auch deutsches Volkslied kann, bewies er ganz zum Konzertende mit "Ich geh mit meiner Laterne...". Nur unterhaltsam und echt sollte es für den Kelly, seine Band und natürlich das Publikum sein. Und das schaffte Jimmy am Samstag locker.

