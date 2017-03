KNG-Männer am Ende noch mal vorne Hügelsheim (sch) - Eine voll besetzte Schwarzwaldhalle, ein begeistertes Publikum und jede Menge Spaß und Tanz prägten die inzwischen sechste Auflage des Männerballettwettbewerbs des Hügelsheimer Carnevalclubs. Sieger, wie auch schon im Vorjahr, wurden die Tänzer der Kleinen Narren-Gemeinschaft (KNG) Rastatt, die als Cowboys für Begeisterungsstürme sorgten. HCC-Vize und Verantwortlicher des Wettbewerbs Enzo Ciullo freute sich am Ende, dass man mit dem Wettbewerb regelmäßig einen Volltreffer in der Publikumsgunst landet. "Wir hatten wieder eine tolle Stimmung und jede Menge Spaß. Besonders freue ich mich über den familiären Charakter der Veranstaltung", so am Ende sein Resümee. Dass man gerne zum HCC geht, bewiesen wieder einmal die proppenvolle Halle und die vergebliche Suche nach Parkplätzen im gesamten Umfeld. Unter der Moderation von Sven Schubach traten acht Mannschaften an, denen man Trainingsfleiß und gute Vorbereitung bescheinigen konnte. Die Jury mit den Eigengewächsen des HCC Sina Bober, Jennifer Limbarth und Sandra Duphil wurde in diesem Jahr durch drei Vertreterinnen der Turnabteilung des TuS Hügelsheim mit Siggi Huck, Irmi Diebold und Ruth Meister ergänzt. Mussten doch die Wertungspunkte in den Sparten Choreografie, Synchronität, Kostüme, Gesamteindruck und auch "Spaß am Auftritt" vergeben werden. "Die Bewertung war keine leichte Aufgabe. Häufig waren es nur Nuancen, die letztlich den Ausschlag gaben", so am Ende die drei Turnerinnen. Ihren Vorjahreserfolg konnte die Formation der KNG Rastatt wiederholen. Bestens vorbereitet holten die Cowboys mit ihren Trainerinnen Sabine Kreutz und Petra Retzler den begehrten Siegerpokal. Für sie ist es noch mal ein Höhepunkt ihrer Karriere: Bedauerlicherweise gaben die Rastatter Tänzer ihre Abschiedsvorstellung und lösen die Ballettformation nun auf. Die Plätze zwei und drei belegten die Vertreter der GroKaGe Sandweier vor der BG Haimbach.

