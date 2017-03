Tankstellenbesitzer verwarnt

(mo) - Es gibt nicht nur Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt werden, sondern auch Geldstrafen. Das Amtsgericht befand einen 43-jährigen Tankstellenbesitzer schuldig der vorsätzlichen Körperverletzung, der Bedrohung und Nötigung sowie der versuchten Nötigung. Es verwarnte ihn deswegen und bestimmte eine Geldstrafe von 1400 Euro. Diese Strafe muss der Mann bezahlen, wenn er sich innerhalb eines Jahres etwas zuschulden kommen lässt, sich nicht bewährt. Er erhielt jedoch zur Auflage, 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu entrichten.

Der Angeklagte war im vergangenen Jahr bereit, einen jungen Mann einzustellen. Doch schon nach wenigen Tagen hielt er diese Entscheidung für einen Missgriff, nachdem er in der Kasse einen Fehlbetrag von 300 Euro feststellte. Er verdächtigte den neuen Mitarbeiter, Geld aus der Kasse entwendet oder Artikel günstiger als ausgezeichnet verkauft zu haben. Da behielt er als Faustpfand dessen Fahrrad ein. Tags darauf konfrontierte er ihn mit seinem Verdacht. Doch der junge Mann bestritt, etwas gestohlen zu haben. Er gab aber zu, an Bekannte Waren billiger abgegeben zu haben. Bei diesem klärenden Gespräch wurde es laut. Dabei, so der 19-Jährige, sei er am Hals gepackt und so gewürgt worden, dass er keine Luft mehr bekam. Außerdem fielen bedrohliche Worte. Der junge Mann ging zur Polizei, die ihm zunächst den Weg ins Krankenhaus empfahl. Erst danach erstattete er Anzeige.

Den Vorwurf des Würgens ließ der Beschuldigte nicht gelten. Er habe den 19-Jährigen nur am Hals festgehalten. Aus Enttäuschung habe er sich an diesem Abend zu dieser Überreaktion hinreißen lassen, was er auch sehr bedauere.

Ein Facharzt für Rechtsmedizin hatte die fotografisch dokumentierten Spuren am Hals zu bewerten. Für ihn waren keine typischen Würgemerkmale erkennbar. Der Angeklagte habe dem Mitarbeiter zwar an den Hals gegriffen, aber nicht wirksam gewürgt. Deshalb konnte der Hauptanklagepunkt einer gefährlichen Körperverletzung durch eine "das Leben gefährdende Behandlung" nicht aufrechterhalten werden.

Nach Feststellung des Gerichts hatte der 19-Jährige den Anlass zur Überreaktion seines Chefs geliefert. Denn mit seinem Verhalten am Arbeitsplatz habe er sehr schnell dessen Vertrauensvorschuss missbraucht. Das einbehaltene Fahrrad muss ihm jedoch zurückgegeben werden.