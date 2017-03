Turnhalle mit neuem Eingang

(red) - In der Turn- und Festhalle der Gemeinde Steinmauern wurde der Eingangsbereich neu gestaltet. Eigentlich waren die finanziellen Mittel für die Sanierung der Eingangselemente schon einige Male im Haushalt der Gemeinde veranschlagt gewesen - vor allem die Schließelemente waren stark in Mitleidenschaft gezogen. Doch immer wieder gelang es dem Hausmeister Hans Jung mit fachlichem Geschick, den Haupteingang so hinzurichten, dass der Schließmechanismus wieder geklappt hat. In den vergangenen Monaten habe sich jedoch die Funktionsfähigkeit immer mehr verschlechtert, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Auch Fachfirmen waren mit ihrem Latein am Ende. Eine Sanierung wurde unumgänglich. In diesem Zuge wurde aus energetischen Gründen die gesamte Frontansicht erneuert.

Den Zuschlag für den Austausch der Frontelemente des vorderen Haupteingangs und des Stiefelgangs hat eine Fachfirma aus Rastatt erhalten. Viel Zeit wurde für das Ausmessen der Elemente verwendet. Und das zahlte sich laut Mitteilung auch aus: Die neuen Aluminiumelemente passten genau und konnten innerhalb eines Tages eingesetzt werden. Die Optik wurde entgegen der früheren Farbgestaltung neutral in Weiß gehalten.

So bleiben dem Hausmeister künftig Reparaturarbeiten erspart. Und nicht zuletzt wurde auch die Frontansicht durch die neue Farbgebung des Eingangs aufgewertet. "Das ist doch ein schönes vorgezogenes Ostergeschenk für unseren Hausmeister", fand Bürgermeister Siegfried Schaaf. Die Sanierungsmaßnahme wird durch den Bund finanziell gefördert. Die Kosten liegen bei rund 16 500 Euro.