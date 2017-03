Schimmel unter Dauer-Beschuss

Von Markus Koch Rastatt - In der Bernharduskirche liegt Latex-Geruch in der Luft. Zwei in weiße Ganzkörperoveralls gehüllte Gestalten sind im ältesten Gotteshaus Rastatts eifrig am Werk: Die Restauratoren Raymond Bunz und Claudia Coenen beseitigen seit Anfang Januar den jahrzehntealten Schimmel in dem rund 800 Jahre alten Gebäude. Die beiden erfahrenen Restaurierungsspezialisten wenden dabei eine Technik an, die es in dieser Form erst seit etwa zwei Jahren auf dem Markt gibt: Weiches Latex-Granulat wird mit einer Druckluftpistole auf die befallenen Flächen "geschossen", der Schimmel wird von zigtausenden kleinen Kügelchen absorbiert. Diese schonende Technologie kommt vorzugsweise bei empfindlichen Wandmalereien zum Einsatz, erläutert Raymond Bunz, der auch die Sankt-Alexander-Kirche im Rahmen der Sanierung von Schmutz und Schimmel befreit hat (wir berichteten). Um ein gutes Reinigungsergebnis zu erhalten, werden die Malereien zweimal mit dem Granulat behandelt. Der Restaurator nimmt es dabei so genau, dass er sich mit der Herstellerfirma über die Konsistenz des Latex-Granulats austauscht und Anregungen zur Zusammensetzung des Granulats gibt: "Wir suchen nach Methoden, die keinerlei Rückstände hinterlassen, auch keine mikroskopisch kleinen", verdeutlicht der Fachmann seinen Anspruch. Er und seine Kollegin seien deutschlandweit mit die Ersten, die dieses Verfahren anwenden. Jüngst habe sich auch ein Vertreter des Landesdenkmalamts die relativ neue Technologie von ihnen erläutern lassen. Für die großen Wandflächen kommt kein Granulat, sondern sogenannte Latexmilch zum Einsatz, die Schimmel und Schmutz aufnimmt. Nach dem Trocknen wird die zähe Latex-Haut dann einfach abgezogen, fertig. Dem ganzen Aufwand zum Trotz bleiben schwarze Rückstände an Wänden und Malereien haften. "Baubiologisch ist alles in Ordnung, nun stellt sich die Frage, ob die Reste noch mit waschaktiven Substanzen oder mit Laser entfernt werden sollen", erläutert Raymond Bunz den Vertreterinnen des Kirchenbauvereins, Gabriele Skornia und Gabriele Huesmann, die ebenfalls beim Baustellenbesuch dabei sind. Dieser Arbeitsschritt ist in den 160000 Euro für die Schimmelbeseitigung allerdings nicht enthalten. Die beiden Damen nehmen das Thema in die nächste Sitzung des Kirchenbauvereins mit. Seit Anfang Januar sind die Restauratoren in der Bernharduskirche zugange, voraussichtlich Ende des Monats oder Anfang April ist die Schimmelbeseitigung abgeschlossen. Dann wird die Stuttgarter Mikrobiologin, die ein Gutachten über den Schimmelbefall erstellt hat, erneut das Gotteshaus gründlich untersuchen, wie Hartmut Herold, Gebietsleiter des Erzbischöflichen Bauamts in Heidelberg, im BT-Gespräch ausführt. Die Beseitigung des gesundheitsschädlichen Schimmels ist jedoch nur der erste Abschnitt der Sanierung, denn es stehen noch einige weitere Arbeiten an. So müssen beispielsweise tragende Teile der Empore verstärkt werden, da diese für eine Orgel nach heutigen Maßstäben unterdimensioniert sind. Diese Maßnahme werde etwa vier Wochen dauern, sie befinde sich jedoch noch in der Planungsphase, eine Ausführungsgenehmigung aus Freiburg liege noch nicht vor, so Herold. Deshalb könne er auch nichts zu den Kosten sagen. Um das Raumklima in der Bernharduskirche zu verbessern, wird die Deckendämmung entfernt und durch Holzfaserplatten ersetzt, die diffusionsoffen sind, also durchlässig für die Feuchtigkeit im Gebäude. "Ursache für den Schimmel war die mangelnde Lüftung", stellt Herold fest. Deshalb sollen die Kirchenfenster künftig automatisch geöffnet und geschlossen werden - digital gesteuert von einem Feuchtigkeitsmessgerät, das die relative Luftfeuchtigkeit im Gotteshaus misst und mit der Außenluft vergleicht. Daneben wird die defekte Steuerung der Fußbodenheizung erneuert, ein weiterer wichtiger Faktor in Bezug auf das Raumklima. Schließlich wurde noch Moderfäule im Gebälk des Turms entdeckt, und auch im Glockenturm gibt es einige Stellen mit Moderfäule, die ausgebessert werden müssen. "Der Dachstuhl ist aber in Ordnung", betont Bauoberamtsrat Herold. Die vor allen Dingen bei Hochzeitspaaren beliebte Kirche wird also noch einige Zeit geschlossen bleiben. Wenn sie dann wieder ihre Pforten öffnet, wird auch eine "neue" gebrauchte Orgel auf der Empore stehen, deren Anschaffung günstiger war als eine Reinigung der von Schimmel befallenen alten Orgel gewesen wäre. "Für jede kleinere oder größere Spende zur Sanierung der Bernharduskirche bin ich dankbar", verdeutlicht Ralf Dickerhof und weist auf das Spendenkonto des Kirchenbauvereins St. Alexander hin, das auf der Homepage der Seelsorgeeinheit zu finden ist. www.kath-rastatt.de

