Mit Vierer-Vorstand in die Zukunft

Thorsten Kölmel, der den Verein zuletzt als stellvertretender Vorsitzender geführt hat, ist als einer der vier neu gewählten Vorsitzenden zukünftig verantwortlich für das Ressort Veranstaltungen. Mit den weiteren drei Ressorts wurden Dominic Appel als Musikvorstand, Philipp Ganz als Finanzvorstand und Frank Krebs als Mitgliedervorstand betraut. Die Positionen der Verwaltung wurden im Gegenzug auf sieben reduziert. Vorstand und Verwaltung werden zudem von sachkundigen Personen unterstützt.

Finanzen und Mitgliederzahl zeigten, dass der Verein gut dasteht. Kassenverwalterin Sabine Lorenz berichtete von einem positiven Ergebnis. Letztmals bestätigten die Kassenprüfer Richard Kölmel und Fritz Bauer die einwandfreie Kassenführung.

Schriftführer Reiner Schukowski verkündete einen Zuwachs von 69 Mitgliedern auf insgesamt 499.

"Der Musikgarten, das neue Angebot für Babys und Kleinkinder unter der Leitung von Ina Poddey, erfreut sich mit derzeit 36 Teilnehmern größter Beliebtheit", erläuterte Marco Dietrich aus der Jugendarbeit. An der frühmusikalischen Erziehung nehmen derzeit 17 Kinder teil. Die Leitung dieses Angebots liegt nun in den Händen von Simone Kühn. Neu formiert hat sich das Jugendorchester unter der Leitung von Mario Ströhm, nachdem einige Musiker ausgeschieden sind.

Das Hauptorchester, berichtete Uwe Kühn, zähle derzeit 45 Musiker. Klaus Ströhm, Edeltrud Förderer und Paul Kleinkopf hatten am häufigsten an den Proben teilgenommen.

Einen Ausblick auf das Glanzlicht in diesem Jahr gab Dirigent Mario Ströhm. Der Musikverein wird am 14. Mai im Dom zu Speyer ein Benefizkonzert im Rahmen der Reihe "Baden schaut über den Rhein" gemeinsam mit Holger Becker an der Orgel und vier badischen Chören spielen. Für Interessierte will der Musikverein eine Busfahrt zu dem Konzert organisieren.

Auf den Positionen der Verwaltung bleibt die Besetzung unverändert. Kassierin: Sabine Lorenz, Schriftführer: Reiner Schukowski, Jugendteam: Mascha Kraus und Isabel Weßbecher, Musikervorstand: Uwe Kühn, Leitung Technik: Maik Pisterer, Leitung Bewirtschaftung: Alexander Lorenz, Beisitzer für die Vertretung passiver Mitglieder: Michael Lehmann. Neu als Kassenprüfer gewählt wurden Josef Pisterer und Peter Schmiglewsky. Die Vereinsarbeit unterstützen als sachkundige Personen Fabienne Heuer (Instrumentenwart), Maximilian Krebs (Beauftragter IT) und Gudrun Rapp (Buchhaltung), weitere sind aktuell noch in Abstimmung.

Für sein langjähriges Engagement an der Spitze des Vereins ist Michael Leber zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden.

Eine besondere Ehrung konnte Maren Kraus am Waldhorn für die erfolgreiche Prüfung zum Goldenen Leistungsabzeichen für Jungmusiker entgegennehmen. Für das Leistungsabzeichen in Bronze wurden Maximilian Fahr, Klarinette, und Alexander Richardson, Trompete, geehrt.

Für den Blasmusikverband Mittelbaden überbrachte Alfons Ruf die Ehrungen für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft an Sonja Kunkl (Querflöte), Carola Eichelberger (Querflöte, Saxofon) und Dominic Appel (Trompete). Richard Fortenbacher (Trompete) erhielt die Große Goldene Ehrennadel für 50 Jahre aktives Musizieren. Für zehn Jahre als Aktive wurden Fabienne Heuer (Trompete), Maren Kraus (Waldhorn), Mathias Lehmann (Tuba) und Nadine Paul (Querflöte) geehrt.

Eine Ehrung für 75-jährige Mitgliedschaft erhielt Hans Kölmel. Auf 70 Jahre können Siegfried Gallion, Erwin Kohm, Eduard Kühn und Werner Stolze, auf 50 Jahre Friedrich Bauer, Franz Gallion, Waldemar König und Werner Vollmer zurückblicken. Zum Ehrenmitglied nach 40-jähriger Mitgliedschaft wurden Martin Heid und Frank Kölmel ernannt. Schließlich wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Otto Bretzinger, Frank Falk, Peter Hempel, Otto Kölmel, Roland Kühn, Werner Kühn, Stefan Müller, Natalie Schmitt, Sabine Sperrfechter, Georg Strobel und Gerda Weingärtner geehrt.