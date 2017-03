Zukunftswünsche finden Platz in fünf Meter hohem Ei

Durmersheim - Knapp drei Wochen vor Ostern haben buntgefärbte Hühnereier sowie ihre Gegenstücke aus Schokolade und Zucker Hochsaison. Da passt es optisch in die Zeit, dass ein Aktionskünstler seinen Heimatort in ein Ei-Projekt zum Mitmachen einbindet, auf das die internationale Kunstwelt interessiert blickt.

In der Schalterhalle der Raiffeisenbank Südhardt fand am Montagabend das "Opening" zu Armin Kölblis Projekt "Ovum X" statt. Nicht ohne Grund, denn einst begann der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Phönix 06 und in den 1980er Jahren Sänger der regionalen Deutschrockband "Hergotzak" bei dem Geldinstitut eine Lehre. In Karlsruhe studierte er Wirtschaftsingenieurwesen, aber sein eigentlicher Traumberuf war Filmemacher. Deshalb zog der heute 58-Jährige mit seinen Siebensachen in den Norden. 1988 begann er bei Radio Bremen eine Ausbildung zum TV-Aufnahmeleiter, machte die Hansestadt an der Weser zu seinem Lebensmittelpunkt. Den Inhalt seines Daseins widmete er der ideenreichen Ausprägung des Ovals.

1989 kehrte er kurz nach Durmersheim zurück, setzte fünf Bühnen in das Becken des Terrassenbads, färbte das Wasser tiefrot, buchte 20 Bands, schuf den "Carneval der Träume". Der Blickfang bei einem "Hergotzak"-Konzert war ein nacktes Pärchen auf der Bühne, das sich gegenseitig mit Blut beschmierte. Wie Gott sie schuf, ließ Kölbli bei der Performance zur Enthüllung seiner "Offenen Tür" am südlichen Ortseingang einen Mann und eine Schwangere durch das rote Eisenportal schreiten. Dagegen war die Einweihung der Ei-Plastik "2 x ½" an einem Parkplatz in der Hauptstraße eher unspektakulär.

Bedeutend größer als "2 x ½" ist das neun Tonnen schwere und fünf Meter hohe "Ovum X" mit einer Schale aus Beton und einem Stahlskelett in seinem Innern. Vor einem kleinen Kreis geladener Gäste, vorwiegend Freunde und Weggefährten aus Durmersheim, stellte Kölbli das Ei-Projekt am Montag vor. Mit dem Bau des Riesenovals startete Kölbli 2015 in Bremen. Bis Ende des Jahrs soll es fertiggestellt und Anfang 2018 in der Hansestadt präsentiert werden. "Danach startet die Reise durch Europas Städte und Gemeinden; der nächste Standort ist vor dem Atomium in Brüssel", informierte der Künstler im BT-Gespräch.

Sein dauerhaftes Zuhause erhält "Ovum X" spätestens 2021 vor dem EU-Parlament in Straßburg. Während "ovum" die lateinische Bezeichnung für "Ei" ist, steht der Buchstabe X nicht für die römische Zehn, sondern für das Wahlkreuz. Unter dem Motto "Ihre, Deine, unsere Botschaft an die Zukunft im vierten Jahrtausend" haben alle Mitmachinteressierten die Wahl, mittels Briefen ihre Vorstellungen für die Zukunft auszudrücken. Das englische Wort "Opening" für den Auftakt in Durmersheim wählte Kölbli, um die Absicht seines Projekts auszudrücken: "Es soll die Herzen für die Zukunft öffnen".

In fünf "Wahllokalen" sammelt Kölbli bis Samstag Botschaften in "Zukunftsbriefkästen" (siehe "Zum Thema") und steht dabei für Informations- und Gesprächsrunden zur Verfügung. Am Samstag findet um 19 Uhr die öffentliche Leerung der Kästen im Bürgersaal des Rathauses statt. Alle Briefe werden unzensiert in der Skulptur "Ovum X" bis zum 1. Januar 3001 versiegelt.