(manu) - Trutzige Zinnen statt gotischer Spitzbögen prägen aktuell das noch winterliche Bild auf dem Tellplatz. Bei den Volksschauspielen Ötigheim gehen die Arbeiten an der Neugestaltung der Hauptbühne ihrer sportlichen Vollendung entgegen. "Bis Anfang April muss das Gerüst weg sein", sagt Bühnenbildnerin und Kulissenmalerin Bettina Scholzen. Die breite Freitreppe führt nun nicht mehr zu einer hochgotischen Kathedrale, die als Bischofskirche von Reims für das im 15. Jahrhundert angesiedelte Drama "Die Jungfrau von Orléans" im Jahr 2010 ihr Debüt hatte, 2012 für den "Glöckner von Notre Dame" umgerüstet wurde, ein Jahr später in die Rolle des Doms von Sankt Christoph im "Schwarzwaldmädel" schlüpfte und in der letzten Saison erneut Paris für "Les Misérables" im 18. Jahrhundert doubelte.

Neben schlank und spitz als Gewand des Blickfangs in der Bühnenmitte hat die Trendfarbe Grau im kommenden Theatersommer ebenfalls ausgedient. Kraftvoll und wehrhaft ist in Gestalt einer mittelalterlichen Burg angesagt, gekleidet ist das Kastell des 16. Jahrhunderts in einen rötlichen Sandton. Bilder von Schlössern und Burgen in Deutschland sowie Frankreich nahm Scholzen als Basis für ihre Entwürfe. Der technische Leiter Michael Lerner setzte das Konzept um. "Eigentlich wollte ich runde Türme; Michael hat mich von der kantigen Form überzeugt."

Je nach Stück können in den kommenden Jahren die Festungstürme weichen, um die Optik der Hauptbühne ohne vollständige Neuerrichtung des Grundbaus zu verändern. Im Sommer 2018 steht die Operette "Der Vogelhändler" als Hauptzugnummer auf dem Spielplan. Landschaftlich wechselt dann das Bühnenbild von Thüringen in die Pfalz. Die jetzt eckigen Burgfenster, die für das Schauspiel "Luther" mit Butzenscheiben ausgestattet werden, sind laut Scholzen so angelegt, "dass sie bei Bedarf ihre Form ändern können; wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle". Etlichen Zuschauern kommt das um einen Meter verbreiterte Eingangsportal des Mittelbaus zugute. "Von vielen Plätzen aus hat man bessere Sicht in das Gebäude." Die "Rütli-Berge", wie die linke Kulisse auf der Freilichtbühne seit ihrer Verwendung in "Wilhelm Tell" heißt, haben sich für "Luther" in eine Andeutung der Eisenacher Wartburg verwandelt. Fertig ist ebenfalls die Umgestaltung des "Stauffacherhauses" rechts. Mit hübschem Fachwerk tritt es als Universität von Erfurt in Erscheinung.