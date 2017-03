Tiefer Griff in den Sparstrumpf erforderlich

Bischweier - Einstimmig und ohne Wortmeldungen der beiden Fraktionen verabschiedete der Gemeinderat Bischweier am Montagabend den Haushalt 2017, der ein Volumen von knapp 11,2 Millionen Euro hat. Um alle anstehenden Investitionen zu stemmen, greift die Gemeinde tief in ihren Sparstrumpf. Dennoch schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Minus in Höhe von 375500 Euro ab.

Kämmerer Ronald Pfefferle erläuterte das übersichtlich aufbereitete Zahlenwerk. So rechne man beim Verwaltungshaushalt zwar mit Einnahmen in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro, doch allein durch Personalaufwand (2 Millionen) und Umlagen (2 Millionen) werde schon fast die Hälfte aufgebraucht: "Dadurch verringert sich unser Spielraum ganz gewaltig", sagte er.

Die um Verrechnungen bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von 5,8 Millionen Euro liegen 300000 Euro unter dem tatsächlichen Ergebnis des Haushaltsjahrs 2015 und um rund 500000 Euro unter dem voraussichtlichen Ergebnis für 2016. Dieser Umstand ist laut Pfefferle hauptsächlich den Gewerbesteuereinnahmen geschuldet, die mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt seien (2015: 1,68 Millionen, 2016: 1,7 Millionen). Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigen um rund 500000 auf 6,2 Millionen Euro. Im Hinblick auf den Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 390000 Euro für die Erneuerung des Sporthallendachs und die Kanalsanierung eingeplant.

Neben den üblichen laufenden Ausgaben sind geplant: Straßenschäden beheben (50000 Euro), Winkelgraben/Brüchelgraben ausbaggern (40000) und die Anschaffung von Ausgehuniformen und Dienstkleidung für die Feuerwehr (40000) und Mobiliar für den Kindergarten (40000).

Außerhalb des Haushalts wird das Bebauungsplanverfahren für die weitere Erschließung des Winkelfelds abgewickelt. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 225000 Euro an (inklusive Fachgutachten und Erschließungsträger). Die Vorfinanzierung für die Baulandumlegung und Erschließung des Winkelfelds wird über ein Kontokorrentkonto mit kurzer Zinsbindungsfrist abgewickelt. Das Konto wies zum Jahresende ein Minus von 950300 Euro auf, bei einem Zinssatz von 0,55 Prozent, so Pfefferle.

Der Vermögenshaushalt kann Einnahmen in Höhe von 1,76 Millionen Euro verbuchen, diese gliedern sich auf in Zuweisungen vom Land (1,19 Millionen), eine Kreditaufnahme (500000 Euro) und Veräußerungseinnahmen (70000 Euro). Die bereinigten Ausgaben in Höhe von 2,2 Millionen Euro verteilen sich im Wesentlichen auf Bauausgaben (1,945 Millionen) und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (106500).

Der Schuldenstand Bischweiers wird sich voraussichtlich von 802000 auf 1,2 Millionen Euro zum Jahresende erhöhen. Die allgemeine Rücklage verringert sich um 822000 auf 2,3 Millionen Euro.

Der Rat stimmte im Hinblick auf die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 1. Januar 2018 für die produktorientierte Bildung von drei Teilhaushalten. Das Gremium beauftragte die Verwaltung, einen Vorschlag zur Bildung von Produktgruppen innerhalb der Teilhaushalte zu erarbeiten. Die Unterabschnitte im Haushaltsplan sollen übernommen werden. Das neue Haushaltsrecht sieht zudem vor, das Vermögen der Gemeinde zu bewerten.