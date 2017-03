Denkmal muss in der Innenstadt bleiben

Ebensowenig kommen die Vorschläge aus dem Ratsgremium wie Leopoldsfeste oder Berliner Ring infrage. Das Landesamt für Denkmalpflege, so bestätigt die Rastatter Stadtverwaltung auf Anfrage des BT, fordert nämlich einen Standort "nicht allzuweit vom jetzigen entfernt - fußläufig erreichbar". Zudem soll der neue Standort ähnlich frequentiert sein. Damit ist klar, dass das Monument in der Innenstadt bleiben muss.

Wie berichtet, soll das Denkmal, das laut Inschrift den Gefallenen des zweiten Badischen Feldartillerieregiments Nr. 30 und seinen Kriegsformationen 1914 bis 1918 gewidmet ist, der Neugestaltung des Postplatzes weichen. Allerdings erst 2019, wenn die Umbaumaßnahme begonnen wird, die nach Abschluss der Neugestaltung der oberen Kaiserstraße auf dem Programm steht. Aktuell ist der Baubeginn im September 2019 geplant.

Die Pläne haben für Diskussionen nicht nur in den städtischen Gremien gesorgt; die Entscheidung, dass das Denkmal einer attraktiveren Gestaltung Platz machen soll, fiel im Sommer im Gemeinderat. Ob ein Kulturdenkmal gemäß Paragraf zwei des Denkmalschutzgesetzes überhaupt versetzt werden darf - in dieser Frage hat indes die Höhere Denkmalschutzbehörde zu entscheiden.

Zumindest diese Grundsatzfrage ist nun offensichtlich bejaht worden. Weitere Auflagen für die Versetzung: Der neue Standort dürfe kein reiner "Abstellort" sein. Man dürfe nicht vergessen, dass nicht nur die baulichen Bestandteile das Denkmal ausmachen, sondern auch die Tatsache, dass es als Mahnmal und Erinnerungsmal wirke. Diese Wirkung, so heißt es, müsse gewährleistet bleiben.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung ihre Standortsuche auf die "wenigen freien Flächen" in der Innenstadt fokussiert. Das Ergebnis soll in Bälde dem Gemeinderat präsentiert werden. Welche Plätze nun in den Blick geraten sind, darüber will man bis dahin noch keine Angaben machen.