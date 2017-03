Baulandstraße wird deutlich teurer Rastatt (ema) - Einen ausgeklügelten Zeitplan gibt sich der Landkreis Rastatt für den Ausbau der Baulandstraße (K3716). Die Arbeiten für den ersten Abschnitt ab dem Baisert-Kreisel im Industriegebiet bis kurz nach der Einmündung der Lochfeldstraße sollen im Juni beginnen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Landkreis würde damit dem Möbelhaus Ehrmann für dessen Neubau nicht ins Gehege kommen. Mit der Bahn muss man sich abstimmen, weil im Zuge des Tunnelbaus die L77 in Niederbühl gesperrt werden muss. Mit der Ankündigung des Zeitplans musste die Kreisverwaltung im Planungsausschuss zugleich einräumen, dass die Kosten deutlich in die Höhe gehen. Zwar haben Gutachten ergeben, dass der Untergrund nicht mit PFC belastet ist. Allerdings muss alter Teer in großem Umfang entsorgt werden, was zu Mehrkosten von 480000 Euro führt. Da man sich entschlossen hat, der Straße zwischen Dehner-Kreuzung und Baisert-Kreisel noch eine neue Deckschicht zu verpassen, ergeben sich für den Landkreis Kosten von knapp 1,7 Millionen Euro; 80 Prozent davon übernimmt das Land. Keine Auswirkungen auf die Planung haben die inzwischen bekanntgewordenen Pläne von Edeka, ein Zentrallager entlang der Baulandstraße zu errichten. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen - rund 220 Lkw-Fahrten pro 24 Stunden - könne über den ursprünglich geplanten Querschnitt der Straße abgewickelt werden, heißt es im Landratsamt. Wie im Ausschuss informiert wurde, fehlen dem Landkreis noch fünf kleinere Grundstücke. Der Kauf soll jedoch vor der Arbeitsvergabe im Mai abgeschlossen sein. Im Zuge des Ausbaus der Baulandstraße wird der Landkreis auch Wünsche der Stadt Rastatt gegen Kostenerstattung miterledigen (unter anderem Anschluss Lochfeldstraße und Woogseestraße und Regenwasserkanal). Hierfür fallen zusätzlich 1,4 Millionen Euro an. Abgestimmt wird der Bauzeitenplan mit den Plänen der Deutschen Bahn, die L77 mehrere Wochen zu sperren, da die Tunnelvortriebsmaschine (TVM) demnächst Niederbühl erreicht. Um einen sicheren Vortrieb unter der L 77 hindurch zu ermöglichen, wird die Straße temporär mit Erde aufgeschüttet. Grund: Wegen der geringen Tunnelüberdeckung soll ein Gegengewicht geschaffen werden, damit aus der Abbaukammer kein Druck entweichen und die Straße nicht geschädigt wird. Die L 77 wird deshalb voraussichtlich vom 27. April bis 20. Juni und für den Vortrieb der westlichen Röhre voraussichtlich vom 17. Juli bis zum 25. August für den Straßenverkehr gesperrt werden. Die genauen Sperrzeiten sind abhängig von der Vortriebsgeschwindigkeit der beiden Maschinen. Laut Kreisverwaltung wird die Vollsperrung der L77 zwischen Rastatt und Niederbühl nicht zeitgleich mit der Vollsperrung der Lochfeldstraße erfolgen, damit während dieser Zeit die Route über die südliche Baulandstraße und die Lochfeldstraße offen bleibt und Niederbühl nicht von der Kernstadt abgeschnitten wird.

