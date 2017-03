Heiße Phase bis Ende Oktober

Bühl



Erfolge für Sitzballer Bühl (wv) - Ein bedeutendes Vorhaben kündigte Sieglinde Schneider ganz am Ende der Jahreshauptversammlung an: Der Behinderten-Sportverein wird am 21. April 2018 in Bühl die Deutschen Meisterschaften im Sitzball ausrichten." Zuvor war Schneider im Amt bestätigt worden (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Ein bedeutendes Vorhaben kündigte Sieglinde Schneider ganz am Ende der Jahreshauptversammlung an: Der Behinderten-Sportverein wird am 21. April 2018 in Bühl die Deutschen Meisterschaften im Sitzball ausrichten." Zuvor war Schneider im Amt bestätigt worden (Foto: wv). » - Mehr