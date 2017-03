Filmteam schottet Barockresidenz ab

(dm) - Besucher müssen draußen bleiben, die Fenster des Ahnensaals sind schwarz verhängt, und auch der Presse ist die Beletage der Rastatter Barockresidenz in diesen Tagen verschlossen. In den abgeschotteten Schlossräumen - genau gesagt: im Ahnensaal - werden zurzeit Szenen für "Brechts Dreigroschenfilm" gedreht. Noch bis einschließlich Samstag gibt es keine Führungen (wir berichteten), erst am Sonntag herrscht wieder "Regelbetrieb" in Schloss Rastatt.

Der Kinofilm von Joachim A. Lang wird als freche musikalische Satire beschrieben, die in der Gegenwart ankommt. Der Dreh indes ist ganz und gar historisch geprägt: Berlin in den wilden 1920er-Jahren und ein "Kunst-London" um 1900 bilden die Kulisse. Dem Anschein nach - nähere Infos waren auf Anfrage nicht zu bekommen - "spielt" das Rastatter Schloss dabei einen Londoner Schauplatz. Im Hof der Residenz wurden jedenfalls englische "Bobbys" gesichtet.

Der Drehplan ist eng gefasst, das Pensum hoch: So wird erklärt, warum Drehbesuche am Set nicht möglich sind. Gleichwohl arbeitet das Filmteam unter Beobachtung: Wie von der Schlossverwaltung zu erfahren war, stehen die Dreharbeiten unter ständiger Aufsicht einer Restauratorin der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Der starbesetzte Film, für den auch in Rastatt ein Statisten-Casting stattgefunden hatte, wird noch bis Ende April in Baden-Württemberg, Berlin und Belgien gedreht, auch der SWR ist beteiligt. In Hauptrollen agieren unter anderem Lars Eidinger, Tobias Moretti, Hannah Herzsprung, Joachim Król und Max Raabe. Wie es gestern hieß, ist der Hauptcast auch beim Dreh in Rastatt vor Ort.