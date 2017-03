Pool contra Plan Bischweier - Bürgerorientiert, badisch liberal und flexibel: Das nimmt der Bischweierer Rathauschef Robert Wein für sich in Anspruch - und hat dies in der jüngsten Ratssitzung erneut bewiesen, als es darum ging, ob der Bebauungsplan "Junge Reben" geändert werden soll oder nicht. Dabei hat es etliche Jahre gedauert, bis der Bebauungsplan verabschiedet wurde - so viele Jahre, dass spöttische Zungen meinten, die Bezeichnung "Alte Reben" sei angemessener: Anno 2005 wurde beschlossen, einen Bebauungsplan für das 1,5 Hektar große Areal aufzustellen, erst Ende März 2014 erfolgte dann der Spatenstich für die Erschließung. - Bürgerorientiert, badisch liberal und flexibel: Das nimmt der Bischweierer Rathauschef Robert Wein für sich in Anspruch - und hat dies in der jüngsten Ratssitzung erneut bewiesen, als es darum ging, ob der Bebauungsplan "Junge Reben" geändert werden soll oder nicht. Dabei hat es etliche Jahre gedauert, bis der Bebauungsplan verabschiedet wurde - so viele Jahre, dass spöttische Zungen meinten, die Bezeichnung "Alte Reben" sei angemessener: Anno 2005 wurde beschlossen, einen Bebauungsplan für das 1,5 Hektar große Areal aufzustellen, erst Ende März 2014 erfolgte dann der Spatenstich für die Erschließung. In den Jahren dazwischen ruhte mal das Vorhaben, mal wurde ein neuer Entwurf debattiert, wie das Gebiet am Ortsrand am besten bebaut werden könnte. Es flossen mehrere zehntausend Euro in Planung und diverse Gutachten, bis schließlich und endlich alles unter Dach und Fach war. Nachdem nun die ersten Häuser stehen und die ersten Probleme am Horizont aufziehen, entschloss sich der Gemeinderat am Montag, die Grundzüge der Planung über Bord zu werfen - wegen eines kleinen Pools. Ein junges Ehepaar, das eine Doppelhaushälfte erworben hat, möchte nämlich im Garten ein 4,50 Meter langes und drei Meter breites Becken in den Boden einlassen, um die Nachbarn nicht zu stören, die nichts gegen den Pool haben. Gleichwohl verbietet der Bebauungsplan solche Nebenanlagen, damit die ohnehin kleinen Grünflächen der kleinen Grundstücke nicht "zersiedelt" werden. Dem Gemeinderat blieb also gar nichts übrig, als das Vorhaben abzulehnen. Denn selbst wenn man beide Augen zugedrückt hätte, das Landratsamt als übergeordnete Genehmigungsbehörde hätte dies mit Sicherheit nicht. Bürgermeister Wein, der wegen eines anderen Falls ohnehin den Bebauungsplan ändern wollte, schlug nun vor, dem Ehepaar entgegenzukommen, was bei manchen Räten für Verwunderung sorgte. "Wir sind badisch liberal und bürgerorientiert, es gibt Spielräume. Eine Befreiung vom Bebauungsplan können wir nicht erteilen, wir können aber den Plan ändern", warb der Schultes um Zustimmung. Nach einigem Hin und Her war die Mehrheit bereit, den Bebauungsplan zu ändern. Allerdings sollen zuvor alle Häuslebauer über die geplanten Änderungen informiert werden und ihre Meinung zu dem Pool abgeben dürfen. "Wenn das Becken dann mal steht, sollen 25 Kinder drin herumplanschen und ich komme auch mal vorbei und mache eine Arschbombe", versprach Wein. Nach dieser Offerte wird wohl niemand behaupten können, dass der Schultes nicht bürgernah ist. Allerdings stellt sich dem Beobachter durchaus die Frage, wozu es eines Bebauungsplans bedarf, wenn er nicht das Papier wert ist, auf dem er geschrieben steht. Markus Koch

