Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder Rastatt (red) - Es sind ausdrucksstarke Bilder, die noch bis einschließlich 31. März im Kunden-Center der Sparkasse Rastatt-Gernsbach direkt am Marktplatz zu sehen sind. Gezeigt werden Bilder aus einem Kunsttherapieprojekt mit Flüchtlingen, das mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse in der Gemeinschaftsunterkunft in Forbach umgesetzt wurde. Aktuell läuft ein weiteres Projekt in Bad Rotenfels. In Rastatt ist eines in Planung. Hierfür werden derzeit noch weitere Spender gesucht. "Rund 5000 Euro benötigen wir pro Jahr und Projekt", berichtet der ehemalige Leiter der Gemeinschaftsunterkunft, Claus Drector, der das Projekt im Murgtal ins Leben gerufen hatte. Durchgeführt wurde es von der Kunsttherapeutin Irene Rieder. "Zunächst haben wir eine Gruppe für Frauen zwischen 20 und 50 Jahren angeboten. Am Ende konnte eine zweite Gruppe mit interessierten Männern mit in das Projekt aufgenommen werden", berichtet sie. Den Teilnehmern werden nach einer kurzen Einführung Kreide, Buntstifte, Kohle oder Fingermalfarben zur Verfügung gestellt. Gemalt wird auf Papier. "Es werden keine Themen vorgegeben", so Irene Rieder. Vielmehr können die Teilnehmer das malen, was sie in Worten kaum ausdrücken können. Zu sehen sind in der am Montagabend unter dem Titel "Wenn Worte fehlen - sprechen Bilder" offiziell eröffneten Ausstellung oft Kriegsszenen, denn die Flüchtlinge haben ihre Heimatländer unter schwierigen Umständen verlassen müssen. "Sie alle sind gewillt, sich bei uns zu integrieren. Das spüren wir jeden Tag und freuen uns deshalb, dass einige auch nach ihrer Anerkennung als Flüchtlinge bei uns in Forbach geblieben sind", so Bürgermeisterin Katrin Buhrke. Claus Drector freut sich, dass die Teilnehmer des Projekts durch die Kunsttherapie Selbstvertrauen gewonnen haben. "Sie haben festgestellt: Ich kann was", berichtet er. Für Irene Rieder ist die Reflexion am Ende jeder Therapiestunde besonders wichtig. In Gesprächen kommt zutage, was hinter den Bildern steckt und einige Teilnehmer können am Ende über Gefühle sprechen, die sie zuvor nicht in Worte fassen konnten. Da es sich bei den nun ausgestellten Bildern um sehr persönliche Werke handelt, wollen die Malerinnen anonym bleiben. Neben den eingerahmten Bildern in der Sparkassen-Ausstellung stehen deshalb keine Namen, sondern vereinzelt nur kurze Erklärungen. "Damit jeder versteht, was hinter den Bildern steckt", so Irene Rieder. Nonverbale Antworten, wie die Ausstellung bei den Betrachtern ankommt, können auch die Besucher geben. Ihnen stehen quadratische Papierzuschnitte zur Verfügung, auf denen sie ihren Eindruck dieser besonderen Ausstellung malen können. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Freitag, 31. März, zu den Öffnungszeiten des Kunden-Centers zu sehen.

