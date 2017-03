Rastatt braucht dringend Kita-Plätze

In der Sitzungsvorlage lässt die Verwaltung am Handlungsdruck keine Zweifel. Im kommenden Jahr benötige man in Rastatt zusätzlich 139 Plätze für Kinder über drei Jahren - nimmt man den Bedarf der Flüchtlingskinder hinzu, kommt man sogar auf 177 fehlende Plätze. Zusätzlich müssen für Kinder unter drei Jahren weitere 40 Plätze bereitgestellt werden.

Im Rathaus räumt man ein, dass bereits ab dem kommenden Kindergartenjahr der Rechtsanspruch von Eltern auf Kindertagesbetreuung nicht erfüllt werden kann. Ein Zustand, der zu juristischer Unbill führen kann. Die Verwaltung spricht von einem "nicht unerheblichen Haftungsrisiko", da mittlerweile durch den Bundesgerichtshof höchstrichterlich entschieden sei, dass Eltern, denen zum Wunschtermin kein Betreuungsplatz für ihr Kleinkind zur Verfügung steht und die deshalb erst später arbeiten können, grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz zusteht.

Der Platzbedarf in Rastatt resultiert zum einen aus Zuzügen von Familien, was dazu führt, dass Rastatt in den nächsten Jahren die Zahl von 50000 Einwohnern knacken dürfte. Zum Stichtag Ende 2016 lag man bei 49351.

Hinzu kommt ein Babyboom. Im vergangenen Jahr wurden 482 Geburten in Rastatt registriert; 2016 waren es 453. Zum Vergleich: In den Jahren zuvor lag die Zahl zwischen 361 und 420. Insgesamt ist die Zahl der Kinder zwischen null und sieben Jahren von 2936 (im Jahr 2013) auf 3139 (2016) gestiegen.

Wie akut der Handlungsbedarf ist, verdeutlicht die Verwaltung auch mit Blick darauf, dass die Neubaugebiete Baldenau (Sparkassenakademie), Rheinauer Ring, ehemalige Eislaufhalle und Joffre noch gar nicht in der Fläche besiedelt sind.

Um sich zu wappnen, schlägt die Verwaltung nun mehrere Baumaßnahmen vor. Die evangelische Kindertagesstätten Stockhorn (bis spätestens 2018) und Friedrich Oberlin (bis spätestens 2019) sollen erweitert werden. Die städtische Kita in Ottersdorf soll bereits in diesem und im nächsten Jahr wachsen. Aktiv werden will man auch in Plittersdorf. Ein Ersatzneubau für die katholische Kita St. Raphael soll 2019 begonnen werden. Aufgrund der Stadtentwicklung erwägt die Verwaltung zudem, in Rheinau-Nord die dortige Kita zu erweitern und in dem Stadtteil sogar zusätzlich einen Neubau anzugehen.