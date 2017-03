Clea-Lacy schwebt auf Wolke sieben

Rastatt - "Ich muss dir leider sagen, dass ich mich nicht in dich verliebt habe": Mit diesem Satz verabschiedet Sebastian Pannek im Bachelor-Finale am Mittwochabend die zutiefst enttäuschte Erika. Somit geht die letzte der begehrten Rosen an die Rastatterin Clea-Lacy Juhn. "Ich konnte es gar nicht fassen", schildert sie im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt ihre Gefühle, als der Kölner Junggeselle seine Zuneigung gestand. 3,4 Millionen Zuschauer verfolgten auf RTL den Abschluss der Kuppel-Show.

Zum Auftakt des letzten Teils der Staffel werden Panneks Eltern Renate und Norbert nach Miami eingeflogen. Gemeinsam geht es in die Everglades zum Alligator-Füttern, anschließend steht ein entspanntes Mittagessen an. "Die Clea würde zu unserer Familie passen", meint Papa Norbert beim Abschied. Doch auch das Treffen mit Erika Dorodnova aus Geislingen verläuft harmonisch.

Und dann kommt endlich der große Moment: Der Bachelor empfängt in einem herrschaftlichen Anwesen die Finalistinnen, die getrennt in einer schwarzen Limousine anfahren. Erika läuft nach ihrer Abfuhr gleich zurück zum Auto, den nacheilenden Mann ihrer Träume schiebt sie mit den Worten "Lass' mich in Ruhe!" beiseite.

Dann ist die 25-jährige Rastatterin an der Reihe, die nicht weiß, dass ihr die Rose schon sicher ist. "Das war richtig nervenaufreibend, man rechnet die ganze Zeit mit einem Aber", berichtet sie über den Rückblick auf die Dates, den Pannek anstellt, bevor er seine Entscheidung verkündet. Auf einen Schlag sei danach die ganze Anspannung von ihr abgefallen, erzählt sie im BT-Gespräch.

Die Teilnehmer der siebten Bachelor-Staffel, die bereits Ende vergangenen Jahres abgedreht war, wurden von RTL zu Stillschweigen verpflichtet. Doch das glücklich verliebte Paar hielt es nicht allzu lange ohne einander aus. In einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" sei sie zu Sebastian Pannek nach Köln gezogen, berichtete Clea-Lacy Juhn am Mittwoch in einer Gesprächsrunde am Ende der letzten Staffel. Allerdings sei sie nicht die ganze Zeit in Köln gewesen, sondern immer mal wieder nach Rastatt gefahren und habe Koffer mit Klamotten mitgenommen.

Und wie gestaltet sich das Zusammenleben im Alltag? "Es ist natürlich schon eine Umstellung, wenn man 25 Jahre bei Mama gewohnt hat. Man muss sich erst mal zusammenfinden", räumt die Rastatterin in ihrer offenen Art ein. "Es ist ein schönes Gefühl, mit ihm einzuschlafen und morgens neben ihm aufzuwachen", ergänzt sie. Bislang hat Clea-Lacy Juhn als Veranstaltungskoordinatorin und Ausbilderin in einem Karlsruher Unternehmen gearbeitet, doch sie habe schon seit über zwei Jahren darüber nachgedacht, den Job zu wechseln, verrät sie im Gespräch mit dem BT. Wie es beruflich nun weitergeht, ist noch offen: "Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, ich lasse alles auf mich zukommen", sagt die 25-Jährige.

Die Gerüchteküche in den sozialen Medien und im Internet brodelte eifrig in den vergangenen Wochen, sogar über eine Schwangerschaft wurde spekuliert, die Clea-Lacy Juhn aber dementierte. "Ich ärgere mich nicht über solche Gerüchte, ich muss eher darüber lachen", meint sie entspannt dazu, dass sie seit dem Finale im medialen Interesse steht. Ihr Instagram-Account hatte bis gestern Abend 171000 Abonnenten, ein gestern gedrehtes Interview mit ihr und Sebastian Pannek wurde auf ihrer Facebook-Seite mehr als 564000-mal angeschaut. "Ich finde es toll, was die Leute alles so schreiben und uns beiden wünschen", erzählt sie.

Die bodenständige Clea-Lacy Juhn vermisst bereits ihre Heimat im Badischen, doch nächste Woche werde sie wieder in Rastatt sein. Und auch künftig werde sie oft in die Barockstadt kommen, da ist sie sich ganz sicher.