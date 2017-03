Bewegende Bilder zur Drogenprävention Von Rainer Wollenschneider Rastatt - "Wie kann ich mich vor illegalen Drogen schützen?" Diese Frage stand über der Präventionswoche des Landkreises im Herbst 2016 und war der Hintergrund für den folgenden Filmwettbewerb "Spaß im Leben ohne Sucht", der für Schulklassen (6. bis 8. Klasse) und Jugendgruppen (zwölf bis 15 Jahre) ausgeschrieben worden war. Nun wurden die Preise verliehen. Den Siegerfilm lieferte ein Team der Nikolaus-Kopernikus-Werkrealschule Hügelsheim. Der Wettbewerb war unter der Federführung von Gudrun Pelzer gelaufen. Sie ist Kommunale Suchtbeauftragte des Landkreises Rastatt. Beteiligt waren auch das Jugendhaus Iffezheim, die Fachstelle Sucht in Rastatt sowie Schulsozialarbeiter in Hügelsheim, Gaggenau und Rastatt. Eine fünfköpfige Jury beurteilte acht eingereichte Filme zwischen drei und fünf Minuten von 89 beteiligten Filmemachern und Gruppen von vier bis 38 Mitgliedern. Vorgabe für den Inhalt der Kurzfilme waren beispielsweise "wie ich mich wohl fühlen kann", "was gute Freunde ausmacht", "welche Fähigkeiten und Stärken punkten" und "was gegen eine Sucht helfen kann". Die Spannung der eingeladenen jungen Macher der drei Gewinnerfilme war spürbar, als der Countdown lief. Dass man in der Jury nicht gewürfelt hatte, wurde bei der Präsentation durch die sich steigernde Qualität klar. Aufnahmetechnik, Umsetzung des Themas und Unterhaltungsfaktor waren Aspekte, über die die Jury abstimmte. Auf Platz drei landete der Beitrag zu "Spaß im Leben ohne Sucht" von drei Mädchen und einem Jungen vom Rastatter Ludwig-Wilhelm-Gymnasium (LWG). Gezeigt wurde ein computersüchtiges Mädchen, dem durch Freundinnen geholfen wird. Diese animieren das Mädchen zu anderen Hobbys wie Sport, ein Kaninchen betreuen und Reiten. Ein etwas anderer Film war der zweitplatzierte des Jugendhauses Iffezheim. Überschrieben mit "So lang wie eine Zigarette" lief mit sehr viel Bildwitz im Zeitraffer als eine Hitparade der Alternativen zur Nikotinsucht ab. Ein großes Team der Nikolaus-Kopernikus-Werkrealschule in Hügelsheim lieferte den Siegerfilm, der mit "Das entscheidende Spiel" überschrieben war. Mit gelungener Kameraführung und geschicktem Schnitt wurde ein Handyspielsüchtiger vor Augen geführt. Wie beim LWG-Beitrag kommen aber die Freunde ins Spiel. Sie zeigen als echte Alternative das Fußballspielen in einer Mannschaft auf. Die drei Siegerteams werden nun zu einem Erlebnisaufenthalt im Niedrigseilparcours bei Bad Rotenfels eingeladen. Alle Teilnehmer erhielten eine Erinnerungsurkunde und die Plätze vier bis acht, attraktive Sachpreise.

