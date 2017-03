"Ein Affront gegen Behinderte" Rastatt (red) - Post aus Rastatt für den neuen Bahnchef Richard Lutz: In einer Resolution appellieren Vertreter von 16 Sozialverbänden und Vereinen sowie 26 Einzelpersonen aus dem Rastatter Expertenkreis Inklusion an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, den Rastatter Bahnhof schnellstmöglich barrierefrei zu sanieren. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung ist die Resolution auf Initiative des Expertenkreises Inklusion verfasst und auf der jüngsten Sitzung des Gremiums einstimmig verabschiedet worden. Als Interessenvertreter für Behinderte engagiert sich der Expertenkreis seit 2013 für ein barrierefreies Rastatt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger am öffentlichen Leben. Die Resolution findet zum Teil deutliche Worte: "Stellen Sie sich endlich Ihrer Verantwortung! Realisieren Sie schnellstmöglich eine barrierefreie Sanierung des Rastatter Bahnhofs! - Respektieren Sie die Bahn-Reisenden aus und nach Rastatt als wertvolle Kunden! - Kümmern Sie sich um die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen, aber auch von Eltern mit Kinderwagen, von Radfahrern oder von älteren Menschen, die nicht mehr locker über Stufen springen können!" Die Unterzeichner fordern die Bahn zu einem Treffen auf, bei dem die Situation erläutert werden könne. Eingangs der Resolution verweist der Expertenkreis auf Rastatts Engagement für eine barrierefreie Stadt und auf das umfangreiche städtische Maßnahmenpaket, das mit dem "Kommunalen Aktionsplan Inklusion" auf den Weg gebracht wurde. Damit bekenne sich Rastatt klar zur UN-Behindertenrechtskonvention, zum Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes und zum Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung, der 2011 beschlossen wurde. "Dieses klare Bekenntnis sollte nach unserem Verständnis auch selbstverständlich sein für alle Akteure und Unternehmen im öffentlichen Raum und mit öffentlicher Verantwortung", heißt es in der Resolution. "Es erfüllt uns mit großer Sorge, dass ausgerechnet der Rastatter Bahnhof als zentraler Ort, als Dreh- und Angelpunkt für die Mobilität der Menschen, voller Barrieren ist und nach aktuellem Stand noch lange Jahre so bleiben wird. Es befremdet uns, dass die Deutsche Bahn als bundeseigenes Unternehmen (!) ihre Verpflichtung zur Barrierefreiheit mit Füßen tritt und sich auf lange Sicht von der geplanten Sanierung des Rastatter Bahnhofs verabschiedet hat, nachdem der Gemeinderat Ende 2016 konsequenterweise eine unverhältnismäßige Kostenbeteiligung der Stadt Rastatt an der Sanierung abgelehnt hatte. Die Haltung der Deutschen Bahn ist ein Affront gegenüber allen Menschen mit Behinderung und Mobilitätseinschränkungen, gegenüber allen älteren Menschen und gegenüber allen Reisenden, die den Rastatter Bahnhof mit Kinderwagen, Fahrrad oder großem Gepäck nutzen wollen." Unterschrieben wurde die Resolution von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rastatt, dem Blinden-/Sehbehindertenverein Südbaden, dem Caritasverband Rastatt, dem Diakonischen Werk des evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden/Rastatt, dem Gehörlosenverein Favorite Rastatt, dem Kreisseniorenrat Rastatt, dem Landesseniorenrat Baden-Württemberg, der Lebenshilfe Kreisvereinigung Rastatt/Murgtal, den Murgtal-Werkstätten & Wohngemeinschaften, der PBN Partnerschaft Behinderte-Nichtbehinderte Rastatt/Baden-Baden, dem Rastatter SC/DJK, der Reha-Südwest, dem Sozialverband VdK Rastatt, dem Verein für Sport und Gesundheit - Behindertensportgemeinschaft Rastatt, dem Verein Kunst & Inklusion und dem Verein Volltreffer - Inklusion mit Zukunft. Die Resolution ist mit einem Begleitschreiben von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch verschickt worden.

