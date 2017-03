16 000 Solarmodule produzieren Strom

Malsch (hli) - Die Sonne ließ sich gestern bei der offiziellen Einweihung der Photovoltaik-Anlage auf dem ehemaligen Deponiegelände "Stützel" in Malsch nicht blicken. Trotzdem produzierten die 16 000 Solarmodule Strom - wenn auch in geringerer Menge als an sonnigen Tagen. Insgesamt sollen die Panels 4,4 Megawatt Strom pro Jahr erzeugen. Das reicht für bis zu 1200 Vier-Personen-Haushalte. "Wir haben etwas Großartiges geleistet", betonte der Malscher Bürgermeister Elmar Himmel in seiner Ansprache. Das Gelände der ehemaligen Deponie, das für Landwirtschaft im Sinne von Ackerbau nicht zur Verfügung stand, hätte nicht sinnvoller genutzt werden können, erläuterte der Rathauschef. Mit dem Solarpark, der Ende vergangenen Jahres errichtet worden war und seit Mitte März Strom ins Netz einspeist, leiste die Gemeinde einen Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende. Am 9. Juli soll es für die Bevölkerung einen Tag der offenen Tür auf dem komplett umzäunten Gelände geben. Der Solarpark umfasst rund 50 000 Quadratmeter und gehört somit zu den größten in der gesamten Region. Der Energieversorger Erdgas Südwest hat das Gelände für 20 Jahre gepachtet und errichtete dort innerhalb von sechs Wochen für knapp vier Millionen Euro die Photovoltaik-Anlage. Laut Informationen des Energieversorgers können durch die gewonnene Solarenergie 2 600 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das entspreche ungefähr dem CO2-Ausstoß durch die Beleuchtung aller Malscher Wohnhäuser über fünf Jahre hinweg. Extra reinigen müsse man die 16 000 Solar-Panels nicht, informierte Projektleiter Calim Oktay. Der Regen sei dafür ausreichend, zumal die Module in einer Neigung von 15 Grad aufgebaut wurden. Einmal im Jahr werde man aber mögliche Hinterlassenschaften von Vögeln beseitigen. Zudem finden regelmäßig Wartungen statt. Der Boden werde nun noch mit Gras und Blumenmischungen bepflanzt. Erdgas-Südwest-Geschäftsführer Ralf Biehl kündigte an, dass man auf dem Gelände außerdem Bienenstöcke aufstellen wolle. Ein Steinhaufen soll Reptilien ein Zuhause bieten. Für Vögel werden diverse Nistkästen angebracht. "Die Natur soll sich den Raum zurückerobern", machte Erdgas-Südwest-Pressesprecherin Susanne Freitag das Ziel deutlich. Projektleiter Oktay ergänzte, dass die Stromerzeugung durch Photovoltaik die naturschonendste Art sei. "Wir mussten keine Fläche roden und das öffentliche Stromnetz ist nicht weit entfernt", stellte Projektentwicklungsleiter Oliver Auras die Vorteile der ehemaligen Deponie heraus. Er berichtete, dass in Baden-Württemberg eine extreme Konkurrenz um Flächen herrsche. Auch deshalb sei das große Areal zwischen Malsch und Sulzbach eine Besonderheit. Auras brachte aber auch noch weitere potenzielle Flächen ins Spiel: Dächer von Industriebetrieben. Diese seien ebenfalls prädestiniert für Solaranlagen.

