Die Musik wird Günter Horn niemals langweilig Von Sebastian Linkenheil Kuppenheim - Es ist Donnerstagmorgen, und Chordirektor Günter Horn ist immer noch ganz beseelt von der Probe mit dem Südwestdeutschen Brahms-Chor am Vorabend. "Es war wieder so schön", schwärmt er. Auch mit fast 90 Jahren hat er seine Begeisterung nicht verloren, und auch sein Taktgefühl hat ihn nicht verlassen. Morgen feiert der Musiker seinen runden Geburtstag zu Hause im Familienkreis, aber natürlich kommen die vielen Weggefährten in den Ensembles des Chordirektors auch noch zu ihrem Recht. Schon mit 16 Jahren unterstützte der Hornist die Dresdner Philharmonie als Aushilfe und wirkte in der berühmten Semper-Oper im Orchestergraben mit. Dass Günter Horn seinerzeit ausgerechnet das Horn zu seinem Instrument machte, hat übrigens nichts mit seinem Familiennamen zu tun. "Eigentlich wollte ich Klarinette lernen", erinnert sich der gebürtige Chemnitzer, dessen Sprache bis heute noch einen ganz leichten sächsischen Anflug hören lässt. "Mein Vater brachte mich zu einem Lehrer, der sagte aber: Der Junge hat genau den richtigen Mund für das Waldhorn." Es wurde sein Hauptfach an der Musikhochschule Dresden und begleitete ihn durch die nächsten Jahrzehnte. Fünf Jahre war Horn Solohornist bei der Dresdener Philharmonie, drei Jahre am Staatstheater Bremen - und ganze 30 Jahre beim Sinfonieorchester des SWF in Baden-Baden. Heute hat er das Horn längst ganz beiseite gelegt. Denn das Dirigieren ist schon lange seine vielleicht noch größere Leidenschaft. Ein Vorbild war ihm dabei Ernest Bour, bis 1979 Chefdirigent beim SWF. Gesangsunterricht und Stimmbildung nahm Günter Horn bei Erich Sauerstein, Chorrepetitor beim Badischen Staatstheater. Noch als Mitglied des SWF-Sinfonieorchesters ging Günter Horn aber schon eigene Wege. Zum Beispiel mit dem Streichorchester Gernsbach, das er 16 Jahre lang leitete. 1968 gründete er den Südwestdeutschen Brahms-Chor - und leitet ihn bis heute. Konzertreisen führten das Ensemble zum Beispiel ins Konzertgebouw nach Amsterdam und ins tschechische Marienbad. Dort ist das befreundete Westböhmische Sinfonieorchester zu Hause, mit dem der Brahms-Chor seit 2008 jedes Jahr im Schwarzacher Münster auftritt. "Ursprünglich gar nicht meine Musik" waren Spirituals und Gospels, wie Günter Horn zugibt. Dennoch gründete er 1972 - sozusagen als Ableger des Schubertchors - ein Ensemble, das sich bis heute gerade auf diese amerikanische Musiktradition konzentriert: Den Günter-Horn-Chor. "Der Name ist nicht meine Idee gewesen", versichert der Dirigent, der die nach ihm benannte Formation zwei- bis dreimal im Jahr zum Konzert bringt. Die Auftritte am Dreikönigstag in der Autobahnkirche hatten lange Tradition. Dieses Jahr fanden die Konzerte erstmals in der Rastatter Herz-Jesu- und der Wintersdorfer St.-Michaels-Kirche statt. 1986 gründete Horn noch den Vizedirigentenchor des mittelbadischen Sängerkreises, den er ebenfalls bis heute leitet. Drei Jahrzehnte wirkte Horn als Ausbilder der Vizedirigenten, rund 200 Schüler müssen es insgesamt gewesen sein, überschlägt er. Zwei Jahre war Horn Kreischorleiter. Seit den 1960er Jahren hat Horn regelmäßig wiederkehrende Chorkonzerte mit der Baden-Badener Philharmonie geleitet. Um das Jahr 2000 verlieh ihm die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände den Titel eines Chordirektors. 2014 erhielt er in Rastatt die goldene Stadtehrennadel. Günter Horn, der heute in Kuppenheim wohnt, hat insgesamt etwa zehn Chöre geleitet, außerdem die Blaskapelle Sandweier. Ein Höhepunkt im Dirigentenleben war für ihn die große Operngala zur Eröffnung der Badner Halle mit 140 Sängern, der Baden-Badener Philharmonie sowie internationalen Solisten. "Achtmal wurde das Opernkonzert wiederholt", erinnert sich Horn stolz. Bis 2006 gab es dann im zweijährlichen Rhythmus Operngalas in der Badner Halle. Und woran arbeitet der Maestro zurzeit? Günter Horn reibt sich schon voll Vorfreude die Hände, wenn er an das nächste Konzert am 28. Mai im Schwarzacher Münster mit dem Brahms-Chor denkt. Dann steht Beethovens C-Dur-Messe auf dem Programm, ein Werk, das er 2011 schon einmal im Schwarzacher Münster aufgeführt hat. "Aber man bleibt ja nicht derselbe", verspricht Horn eine neue Interpretation der Messe. Sie wird anders klingen, als vor sechs Jahren. Deshalb wird Musik für Günter Horn auch niemals langweilig.

