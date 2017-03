Leistungsschau mit großem Format

Rastatt (fuv) - Es war zwar bereits die vierte Messe, die die Handwerker innerhalb des Rastatter Gewerbevereins RA³ veranstalteten, dennoch hatte sie am Wochenende Premierencharakter: Erstmals beteiligten sich auch Dienstleistungsunternehmen an der Leistungsschau. Die Reithalle ist von Anfang an der Standort der im zweijährigen Turnus stattfindenden Handwerkermesse. Die über 20 RA³-Dienstleister waren während der vergangenen beiden Tage im Foyer und im Kreistagssaal des Landratsamts zu Gast. Der Kulturplatz war sozusagen die Brücke zwischen den "Messehallen". Die RA³-Mitglieder hatten also eine Leistungsschau von über 50 Betrieben der Barockstadt auf die Beine gestellt. "Viele Wochen harter Arbeit liegen hinter uns", blickte RA³-Vorsitzender Thomas Richers auf die Vorbereitung der Messe im neuen Format zurück. OB Hans Jürgen Pütsch dankte bei der Eröffnung den Initiatoren: "Ich bin stolz, dass wir das Handwerk haben, das nun schon zum vierten Mal diese Messe organisiert." Die Tatsache, dass nun auch eine weitere große Gruppe innerhalb von RA³ mitmache, belege, dass der Gewerbeverein eine tolle, geschlossene Mannschaft sei, die Rastatt voranbringe, so der OB. Er versprach, die Handwerker-Dienstleistermesse auch in Zukunft zu unterstützen. Die Stadt beteiligte sich selbst mit einem Stand; ebenso der Gastgeber im Landratsamt: Der Kreis war gleich mit vier Infoständen vertreten. Mit dabei im Landratsamt auch ein Stand des Badischen Tagblatts. So bunt wie die Firmen und Unternehmen in RA³ sind, so unterschiedlich auch die Branchen, die sich aus dem Bereich Dienstleister präsentierten. Vom Hörgräte-Experten über eine Immobilien-Maklerin, Rechtsanwälte, ein Bestattungsunternehmen, ein Coaching und eine Typberatung bis hin zu PR-Profis, Computerberatung oder ein Umzugsunternehmen. Vorträge einiger Firmen bereicherten das bunte Messegeschehen zusätzlich. Auch in der Reithalle gab es neue Aussteller, wie einen Copy-Shop, der als RA³-Neumitglied gleich die Chance der Handwerkermesse wahrnahm. Ansonsten galt bei den Handwerkern, dass fast alle Gewerke für den Bau eines Hauses vertreten waren, inklusive zweier Geldhäuser, die über Finanzierung informierten. Der Kulturplatz war von großen Dingen geprägt: der Info-Truck der Kripo zum Thema Einbruch-Prävention, ein weiterer Truck eines Heizungsbauers und auch die Feuerwehr war vertreten. Am Samstag demonstrierte sie, wie verletzte Personen aus einem Auto befreit werden. Am Sonntag gab das Brandschutzmobil des Kreisfeuerwehrverbands anschaulich Auskunft. Nach einem doch recht schwachen Besuch am Samstag entwickelte sich die Messe am Sonntag zu einem Publikumsmagneten. Werner Nickel, Sprecher der Dienstleister in RA³, zeigte sich am Nachmittag mit der Premiere zufrieden: "Wir wussten nicht, was uns erwartet. Die Aussteller sind vom Ambiente hier im Landratsamt begeistert. Nach dem verhaltenen Beginn gestern ist der Besuch heute sehr gut. Das Konzept stimmt, ich kann mir vorstellen, die Messe noch zu erweitern, genügend Interessenten sind da."

