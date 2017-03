Hoffnungsschimmer verflogen

Steinmauern - In Grenzbereiche und tief hinein in den Dschungel der Rheinauen führte die Waldbegehung, die der Gemeinderat Steinmauern am Freitag unter Führung von Revierleiter Tobias Scholz und Forstdirektor Heinz Wicht unternahm. Obwohl das Wetter vier Tage nach Frühlingsbeginn fast herbstliche Züge zeigte, waren etliche interessierte Einwohner der Einladung gefolgt.

Dass rund drei Dutzend Teilnehmer gezählt werden konnten, hatte wohl damit zu tun, dass die von Scholz vorbereiteten Exkursionen als "lebendig und informativ" bekannt sind, wie Bürgermeister Siegfried Schaaf am Ende der über dreistündigen Radrundfahrt wieder feststellen konnte.

Man wisse, dass man jedes Mal "etwas mitnehmen könne". Dieses Mal war es zum Beispiel die genaue Lage der Grenze zum Waldbesitz der elsässischen Gemeinde Münchhausen. Sie verläuft mitten durch den Silberweidenwald, der zwischen der Straße zum Rhein und dem Goldkanal liegt. Entlang der Trennlinie stieß man zu Fuß in unberührte Zonen vor, um einen Blick in das gerne als "badischer Dschungel" bezeichnete Naturschutzgebiet zu werfen.

Zum besonderen Charakter dieser Idylle gehören Graupappeln, "die einzige Baumart, die sich über Wurzeln vermehrt", wie Scholz erklärte. Sie streckt ihre unterirdischen Stränge bis zu 30 Meter weit in die Umgebung und lässt ihre Nachkommen, wie zu sehen war, wie Schösslinge aus dem Boden sprießen. Weiden hingegen werfen als "Vermehrungstaktik", wie es Scholz nannte, Samenwolle ab. Als weiteres typisches Gewächs für den Rheindschungel lernten die Besucher den strauchartigen Wasserschneeball kennen.

Auf einer Teilfläche des Urwalds soll im nächsten Winter lenkend eingegriffen werden. Scholz informierte über einen "sanften Hieb", den man durchführen wolle, um Bestände "zu stabilisieren und zu fördern". Die Maßnahme soll der Schaffung eines sogenannten Waldrefugiums dienen.

Gut sichtbar werden zwei Holzeinschläge sein, die ebenfalls für die nächste Saison geplant sind. In Ortsnähe, direkt neben der Straße zum Rhein, sollen Pappeln geerntet werden. Nicht weit davon entfernt will man im schmalen Wäldchen an der Altmurg, durch das der Pamina-Radweg verläuft, Weiden roden, deren dürres Astwerk zur Gefahr wird. Das Wegstück soll hinterher zur Kirschenallee werden, die während der Blütezeit einmal ein reizvolles Bild abgeben werde, will Scholz nicht zuletzt Radtouristen etwas fürs Auge bieten.

Die Besichtigungstour führte weiter bis in den "Alten Wald", der im Norden der Gemarkung zu beiden Seiten des Hochwasserdamms an Elchesheim-Illingen grenzt. Dort sollen an drei Stellen Balsampappeln vorzeitig gehauen werden, um sie durch Eichen zu ersetzen. Für die Gemeinde ist dieses Vorhaben doppelt einträglich. Das Pappelholz kann verkauft werden und für die Neubestockung mit Eichen gibt es Ökopunkte, die zum Beispiel auch für die vom Land geplante Ertüchtigung des Damms benötigt werden. So gesehen passt es gut, dass sich ein Teil der Pappelernte auf einem 20 Meter breiten Streifen unmittelbar neben dem Damm abspielen wird.

An einer weiteren Station wurde abermals das Eschentriebsterben thematisiert, das 44 Prozent des Gemeindewalds betrifft. Scholz hofft, dass sechs bis acht Prozent überleben. Hoffnungsschimmer, die sich vergangenen Sommer in Form erholter Kronen gezeigt hatten, seien verflogen. Der Grund konnte exemplarisch an einer Esche besichtigt werden: der Pilz Hallimasch. Er gibt kranken Bäumen den Rest, indem er sich am Stumpf festsetzt, morsch macht und umfallen lässt.

Strotzend gesund sah dagegen eine Rotbuche aus, die als Vorzeigemodell für einen erhaltenswerten Habitatbaum präsentiert wurde. Hoch oben hat sich der Schwarzspecht Höhlen in den Stamm geschlagen, die der Subtanz schaden, für den Vogel aber lebenswichtig sind.

Weitere Raritäten waren die letzte Kiefer des Gemeindewalds und ein Speierling, eine Baumrarität, deren Früchte zum Klären von Most geeignet sind. Privaten Streuobstwiesenbesitzern wurde die Sorte aber vor allem ihres Holzes wegen zur Pflanzung empfohlen. Ein gut gewachsener Stamm bringe mehr ein als Eichenfurnier, berichtet Scholz. Das war wieder so ein Waldbegehungs-Lerneffekt: Vom Speierling hatten manche Teilnehmer noch nie gehört, weder von der Baumsorte, noch der Frucht, geschweige denn dem edlen Holz.