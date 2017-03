Erinnerungen an Heimatgemeinde

Durmersheim - Fünf Wahlurnen der Gemeinde Durmersheim warteten am Samstagabend im Bürgersaal darauf, von dem Aktionskünstler Armin Kölbli geöffnet zu werden. Vergangene Woche hatte er sie in fünf "Wahllokalen" in der Hardtgemeinde als "Zukunftsbriefkästen" für sein "Generationen und Grenzen überschreitendes" Projekt "Ovum X" aufgestellt, um Briefe und Botschaften für die Zukunft zu sammeln.

Neben Bürgermeisterstellvertreter Werner Herrmann interessierten sich nur drei Personen für die Veranstaltung. Als "ungeschickt" für das Event bezeichnete Herrmann den Samstagabend. Dabei war die Veranstaltung an magischer Stimmung kaum zu überbieten.

Mit einem früheren Band-Kumpel klampfte Kölbli Leonard Cohens "Hallelujah" und schwelgte in Erinnerungen an sein "Aufwachsen" in der Hardtgemeinde, die "für mich gefärbt ist von meiner Vergangenheit". Das badische Dorf beschrieb er so: "Durmersheim ist geil; ich möchte einfach allen Bürgern sagen, wie lebenswert dieser Ort ist." Dermaßen angetan ist Kölbli von seinem Heimatort, dass er versprach: "Ich will veranlassen, dass Europa sich ein Beispiel nimmt an dieser Gemeinde."

Herrmann blickte zurück auf Kölblis junge Kreativität in Durmersheim: "Vielen Alt-Durmersheimern ist er ein Begriff, er bereicherte sehr früh im Dorf intensiv das Kunstschaffen." Aus dem Ort sei er Ende der 1980er Jahre nach Bremen "abgehauen", weil er Angst hatte, Durmersheim werde zu einem Altenheim und die Kneipen sterben aus. Diese Befürchtungen hat er sogar in einem Songtext verarbeitet. "Dass dem nicht so ist, dafür ist Durmersheim heute der lebendige Beweis", sagte Herrmann.

Die Schlussveranstaltung der "Ovum-Woche" im Bürgersaal war für Kölbli "etwas Besonderes", denn im Jahr 1990 schlug im gleichen Raum die Geburtsstunde des Eis. Dem Oval als Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens in allen Kulturkreisen hat sich Kölbli künstlerisch verschrieben. "Ovum" ist sein Lebensprojekt. Kölbli war angesichts der Anzahl der in Durmersheim gesammelten Zukunftsbriefe "richtig gerührt". Der 14-jährige Noah Muck las seine Botschaft an die Welt des Jahrs 3001 vor. Er wünschte sich, dass bis dahin Zeitreisen möglich seien, so dass ein Bürger der Zukunft zu ihm in die Hardtgemeinde für einen persönlichen Gesprächsaustausch zurückkehren könne.

Werner Herrmann erinnerte an das abgesagte Fest zum 1025-jährigen Bestehen der Hardtgemeinde im vorigen Jahr, hoffte aber auf das 1030. Jubiläum: "Ich werde im Gemeinderat anregen, dass wir in vier Jahren auch bei uns ein solches Brief-Oval installieren." Sofern das Gremium Herrmanns Vorschlag absegnet, wäre das Durmersheimer Ei Kölblis "Ovum 5". Zur Landesgartenschau in Bremervörde schuf er 1991 "Ovum 1" aus Stahl. "Ovum 2" ist aus Beton, am 26. April 2000 wurde es zum 14. Jahrestag der Explosion im ukrainischen Kernkraftwerk "an der letzten Ausfahrt vor Tschernobyl in Ivankiv" als Mahnmal installiert. "Ovum 3" hat seinen Standort in Pristina im Kosovo in einem Braunkohlekraftwerk. Auf dem Tempelberg in Jerusalem installiert Kölbli im Lauf des Jahrs "Ovum 4".