Au am Rhein muss in die Verlängerung

Auf Platz zwei landete Lokalmatador Michael Rastätter (32,1 Prozent), gefolgt vom Würmersheimer Ortsvorsteher Helmut Schorpp (19,7 Prozent). Nur eine Randerscheinung blieben die übrigen Bewerber (siehe Tabelle).

Nichtsdestotrotz ließen es sich einige nicht nehmen, Laukart für ihr vorläufiges Ergebnis zu gratulieren. Sie selbst beurteilte die 45,8 Prozent als "super Ergebnis" - vor allem, weil sie nicht aus Au am Rhein komme und sie daher nicht so bekannt sei wie ihr größter Konkurrent Michael Rastätter. In den nächsten zwei Wochen wolle sie nun versuchen, all diejenigen zu überzeugen, die nicht für sie gestimmt hatten.

Auch Michael Rastätter freute sich über seinen zweiten Platz. Doch gab er offen zu: "Ich hätte mir mehr gewünscht." Er wolle nun noch einmal kräftig Wahlkampf machen und mit weiteren Bürgern sprechen.

Sichtlich geknickt war Helmut Schorpp. Er werde sich mit seiner Familie darüber beratschlagen, ob er in zwei Wochen noch mal antritt. In dem Ergebnis spiegele sich nicht das wider, was er an Eindrücken bei den Hausbesuchen gewonnen habe, so Schorpp.

Unter den 2764 Wahlberechtigten machten 2100 Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch, was einer Wahlbeteiligung von 76 Prozent entspricht. Eine "sehr gute Zahl", wie der noch amtierende Bürgermeister Hartwig Rihm kundtat, als er um 19.03 Uhr vor der Rheinauhalle ans Mikrofon trat - und den rund 500 Auer Bürgern mitteilte, dass er ohne Blumen erscheine, weil niemand im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichte.

Die Aktiven des Musikvereins mussten also ihre Instrumente unverrichteter Dinge wieder einpacken; Landrat Jürgen Bäuerle konnte sich die Anfahrt nach Au sparen. "Die Gemeinde ist gespannt", zeigte sich Rihm erfreut darüber, dass am Abend so viele Bürger den Weg zur Rheinauhalle gefunden hatten. Der Bürgermeister kündigte an, dass der Gemeindewahlausschuss am Mittwoch um 18.30 Uhr tagt; bis 18 Uhr haben die bisherigen Bewerber die Möglichkeit, aus dem Rennen auszusteigen. Aber auch neue Kandidaten dürfen ihren Hut in den Ring werfen.