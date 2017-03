Kleine Meister an den Instrumenten Von Nicole Zerrath Rastatt - Mit einem abwechslungsreichen, virtuos dargebotenen Konzert demonstrierten Schüler der Städtischen Musikschule am Sonntag in der Reithalle ihr Können. Fünf Beiträge stammten von Preisträgern des Wettbewerbs "Jugend musiziert", die bewiesen, welch hohes Niveau bereits in jungen Jahren erreicht werden kann. Musikschulleiter Markus Bruschke führte charmant und kurzweilig durch das Programm, das mit einem breiten Spektrum aus verschiedenen Stilepochen für jeden Geschmack etwas zu bieten hatte. Beschwingt und fröhlich begrüßten die Bläser Kids mit "4 D Blues" und dem Kiss-Klassiker "I was made for lovin' you" die Zuhörer im nahezu voll besetzten Theatersaal. Nicht weniger schwungvoll intonierte das Bläserensemble "Let's fetz" den James-Bond-Song "Skyfall" von Adele und den Queen-Hit "Bohemian Rapsody". In die 70er Jahre entführte Max Römmich am Klavier mit dem ABBA-Titel "Waterloo" und demonstrierte auf diese Weise, wie reizvoll "handgemachte" Musik ohne elektrische Verstärkung sein kann. Mit sicherem Bogenstrich interpretierten die Violinisten Leander Schnepf und Tom Graßhof "Rainy day" und "Three in a bar" der britischen Musikpädagogin Scheila Mary Nelson. Zusammen mit Jona Kunz spielte Tom Graßhof die Kompositionen "Necklied" und "Polstertanz" des Ungarn Béla Bartók. Adaptionen des Ragtime-Komponisten Scott Joplin brachte das Querflötenensemble zum Klingen. Als "Vogelfänger" nahm Andreas Hatz seine Zuhörer mit in die bunte Welt von Mozarts "Zauberflöte". Seine reine, kraftvolle Stimme begleitete Marc Balcarek kongenial am Klavier. Mit ganzem Köpereinsatz und virtuoser Fingerfertigkeit brachte Balcarek das ernste Stück "Prelude cis-moll op. 3 Nr. 2" von Sergei Rachmaninow zum Klingen. Ihm folgte unbeschwert die "Burlesca Alla Rumba" von Gordon Jacob, die Florian Klingenberg gewandt auf der Blockflöte vortrug. Mit dem "Doppelkonzert a-moll" von Johann Sebastian Bach machte das Jugendstreichorchester einen Ausflug in die Zeit der opulenten Barockmusik. Die Atmosphäre einer verrauchten Jazz-Bar erzeugte Lars Merkel an seiner Klarinette mit dem Titel "Pocket Size Sonata" des englischen Pianisten Alec Templeton. Dass Hausmusik wieder im Kommen ist, bewiesen Helena Pabsch an der Geige mit ihrem Bruder Adrian am Cello und dem für den verhinderten Max Böhmer eingesprungenen Vater Pabsch. Sie präsentierten "Poco allegretto" von Cesar Franck. Als Finale spielte Tim Buchholz die höchst anspruchsvolle "Rhapsody in Blue" von George Gershwin auf der Trompete. Mit genau gespielten Tönen und dem Einsatz drei verschiedener Dämpfer bewies er sich als Meister seines Instruments. Anhaltender Applaus war der Dank des Publikums an die jungen Musiker für die niveauvolle Darbietung. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch und Eugen Mockert, Vorsitzender des Fördervereins der Städtischen Musikschule, nutzten den Rahmen des Konzerts, um die erfolgreichen Teilnehmer des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" auszuzeichnen. Ihr Dank galt vor allem den Eltern für deren Anregung und Unterstützung auf dem Weg der musikalischen Ausbildung ihrer Kinder. Dem Team der Musikschullehrer gratulierten sie zum großen Erfolg, der durch ihre Begleitung zum Wettbewerb erst möglich geworden war. Mockert warb zugleich für neue Mitgliedschaften im Förderverein, der begabte Kinder und Familien mit kleinem Budget finanziell unterstützt.

